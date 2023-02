Schalke-Legende Stevens schreibt direkten Klassenerhalt ab

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Am Freitagabend will der FC Schalke 04 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg den ersten Sieg der Rückserie erzwingen, um im Abstiegskampf neue Hoffnung zu schöpfen. Jahrhunderttrainer Huub Stevens sieht seinen Herzensklub auf dem richtigen Weg, zugleich aber auch Steigerungsbedarf in der Offensive.

Zwei Nullnummern gegen den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach haben beim FC Schalke 04 den Glauben daran zurückgebracht, in der Fußball-Bundesliga mithalten zu können.

Defensiv hat Coach Thomas Reis die Königsblauen stabilisiert, im Spiel nach vorne hapert es allerdings noch. Ohne eigene Tore ist eine Aufholjagd jedoch kaum möglich, wie auch Knappen-Legende Huub Stevens weiß.

In der "kicker"-Sendung "Was geht, Bundesliga?" gab der Niederländer nun eine ehrliche Einschätzung zur Situation auf Schalke ab.

"Wenn du in der Winterpause sechs, sieben Spieler ersetzt, ist das ganz schwierig. Das zeigt, dass du vorher Fehler gemacht und nicht die richtigen Spieler geholt hast", stellte Stevens den S04-Verantwortlichen ein schlechtes Zeugnis aus.

Huub Stevens: FC Schalke 04 muss Relegationsplatz anpeilen

Darüber hinaus sei es dringend notwendig, mehr Schwung in die Offensive zu bringen. Der Trainer habe zwar richtigerweise zunächst "Stabilität aufbauen" wollen, jetzt müsse aber der nächste Schritt folgen.

Stevens appellierte in diesem Zusammenhang an Reis, das Flügelspiel zu beleben, um Mittelstürmer Simon Terodde häufiger mit Zuspielen füttern zu können. Bislang steht der Aufstiegsheld erst bei drei Saisontreffern.

Fakt ist: S04 braucht so schnell wie möglich Siege, um den Druck auf die Konkurrenz im Keller zu erhöhen. Aktuell trennen die Königsblauen fünf Zähler vom VfB Stuttgart auf Rang 16.

Viel mehr ist für das Team in den nächsten Monaten nicht mehr drin, glaubt Stevens: "Schalke muss froh sein, wenn sie in die Relegation kommen."