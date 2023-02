Enthüllt: Magath-Comeback auf Schalke war Thema

imago sportfotodienst

Felix Magath arbeitete von 2009 bis 2011 beim FC Schalke 04

Felix Magath hat angedeutet, dass in der Abstiegssaison 2020/2021 eine Rückkehr zum FC Schalke 04 im Raum stand.

"Es gab Menschen, die der Meinung waren, lieber nicht in der Bundesliga zu bleiben, bevor uns der Magath in der Liga hält", sagte der langjährige Bundesliga-Trainer im Gespräch mit der "Funke Mediengruppe".

Schalke beschäftigte in der chaotischen Spielzeit mit David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Gross und Dimitrios Grammozis letztlich fünf Coaches. Der Sturz in die Zweitklassigkeit konnte aber nicht verhindert werden.

Magath hatte auf Schalke zwischen 2009 und 2011 als Cheftrainer und Manager in Personalunion gearbeitet. Unter seiner Regie erreichten die Königsblauen 2010/2011 sowohl das Viertelfinale in der Champions League als auch das Endspiel des DFB-Pokals.

Den Titel durch einen 5:0-Finalsieg gegen den MSV Duisburg holte Schalke dann aber mit Magaths Nachfolger Ralf Rangnick.

Aktuell sind die Knappen in ganz anderen Gefilden unterwegs. In der Bundesliga droht nach dem direkten Wiederaufstieg im vergangenen Sommer erneut der Abstieg.

Felix Magath glaubt noch an Klassenerhalt des FC Schalke 04

Magath glaubt noch an den Klassenerhalt seines Ex-Klubs. "Es ist noch fast eine halbe Saison zu spielen. Natürlich kann Schalke die Liga noch halten", sagte der 69-Jährige, der in der vergangenen Saison Hertha BSC als "Feuerwehrmann" vor dem Abstieg rettete. "Wenn Fans und Mannschaft eine Einheit sind, sind vor allem im heimischen Stadion Siege möglich."

Der erfahrene Fußballlehrer sieht eine positive Entwicklung in den letzten Wochen: "Ich habe Schalke in Frankfurt gesehen im Januar, da war die Leistung zweitligareif. Das Spiel in Gladbach aber war Abstiegskampf pur. Das kann die Wende gewesen sein."

Zuletzt holten die Schalker unter Trainer Thomas Reis gegen den 1. FC Köln und Gladbach immerhin zwei 0:0 in Folge. Die Tabellensituation des S04 ist dennoch weiter prekär: Als Tabellenletzter beträgt der Rückstand auf Platz 16 schon fünf Punkte. Am Freitag (20:30 Uhr) trifft Schalke in der heimischen Arena auf den Siebten VfL Wolfsburg.