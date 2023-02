FC Bayern mit "großer Chance" im Poker um Kane?

IMAGO/John Walton

Zieht es Harry Kane im Sommer zum FC Bayern?

Harry Kane von Tottenham Hotspur ist eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt. Der FC Bayern wird immer wieder mit dem Superstar in Verbindung gebracht - und könnte im Tauziehen mit der Konkurrenz einen entscheidenden Vorteil haben.

Das zumindest glaubt "Bild"-Journalist Christian Falk. Tottenham will seinen Torjäger wohl nicht an die direkte Konkurrenz aus der Premier League verlieren.

Der FC Bayern wisse, "dass es schwierig sein wird, wenn es eine Frage des Geldes sein wird, nachdem er auf dem Markt so erfolgreich war und Yann Sommer verpflichtet hat", meinte Falk in seiner Kolumne für das Portal "Caught Offside".

"Sie wissen auch, dass Tottenham nicht scharf darauf ist, Kane an einen anderen Premier-League-Klub zu verlieren - ich habe gehört, dass es innerhalb des Vereins eine Entscheidung darüber geben wird, also könnte das für Bayern eine große Chance sein", verriet der "Bild"-Reporter.

Doch noch ist völlig ungewiss, ob Kane die Spurs im Sommer tatsächlich verlassen wird. Der 29-Jährige besitzt bei Tottenham noch einen Vertrag bis 2024. "Tottenham bietet derzeit kein großes Gehaltspaket, also sehen die Bayern eine Chance und sie wissen, dass der Spieler keine Entscheidung in naher Zukunft treffen will", enthüllte Falk.

FC Bayern kann mit Titelchance locken

Die Zeit würde "zu Gunsten" des FC Bayern arbeiten. Vor allem Manchester United soll ebenfalls auf eine Verpflichtung von Kane hoffen.

"Die Bayern müssen weiter hoffen, dass Tottenham nicht an einen Verein wie United verkauft. Jeder weiß, dass Harry Kane nur geht, um Titel zu gewinnen. Ich bin mir nicht sicher, ob Manchester United das im Moment garantieren kann, aber Bayern München schon", urteilte Falk.

Laut dem Journalisten will der deutsche Rekordmeister gleichzeitig das Arbeitspapier mit Eric Maxim Choupo-Moting verlängern. Der 33-Jährige ist nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden.