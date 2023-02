Can über BVB-Gegner Chelsea: "Spielen keine gute Saison"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Emre Can will mit dem BVB in der Champions League ins Viertelfinale

Am kommenden Mittwoch trifft der BVB im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League im heimischen Signal Iduna Park auf den FC Chelsea. Borussia Dortmunds Mittelfeld-Routinier Emre Can hält die Blues derzeit für schlagbar.

Im Winter hielt der FC Chelsea die Fußballwelt mit einer beispiellosen Einkaufstour in Atem. Hunderte Millionen Pfund wurden in Neuzugänge investiert, um 2023 in allen Wettbewerben Titelanwärter zu sein.

Die Realität sieht jedoch trist aus: In der Premier League versinken die Londoner im Mittelmaß, in beiden nationalen Pokalwettbewerben war gegen Manchester City Endstation und in der Königsklasse wartet mit dem BVB ein überaus formstarker Gegner.

Kein Wunder also, dass Dortmunds Emre Can bei allem Respekt vor den Blues momentan gute Chancen für sich und seine Teamkollegen sieht.

"Sie wissen auch, dass sie bisher keine gute Saison spielen. Deswegen werden sie möglicherweise weniger Selbstvertrauen haben als sonst", erklärte der 29-Jährige im Interview mit dem "kicker".

BVB-Star Can: "In der Mannschaft heiße ich Mister Champions League"

Zugleich stellte Can klar, um die Qualität des Premier-League-Giganten zu wissen. "Natürlich hat Chelsea zu Anfang des Jahres nicht die beste Phase, aber wenn man sich die Mannschaft anschaut, dann sieht man, dass die top ist", hob der deutsche Nationalspieler hervor.

Im direkten Aufeinandertreffen in der Königsklasse erwarte er daher ein "50:50-Duell", verriet der Borussia-Star. Es werde zwar "schwierig", allerdings glaube im Verein "jeder" ans Weiterkommen.

Can, der sich unter Trainer Edin Terzic mittlerweile einen Stammplatz erkämpft hat, war in der Hinserie häufiger auf internationalem Parkett als Startelfspieler zum Einsatz gekommen als in der Bundesliga.

"Ich weiß nicht, wieso das so war. In der Mannschaft heiße ich im Spaß oft Mister Champions League", enthüllte der frühere Liverpool-Profi.