Spektakuläre Wechselgerüchte um Pep Guardiola

IMAGO/Shaun Brooks

Pep Guardiola trainiert Manchester City

Manchester City droht großer Ärger. Der amtierende englische Meister steht wegen seines Umgangs mit Finanzregeln im Fokus. Prompt kommen spektakuläre Wechselgerüchte rund um Star-Trainer Pep Guardiola auf.

Wie das Portal "fichajes.net" wissen will, beobachtet Paris Saint-Germain die Situation des 52-Jährigen bei Manchester City ganz genau.

Bei PSG steht aktuell Christophe Galtier an der Seitenlinie. Der Franzose hatte das Amt im vergangenen Sommer von Mauricio Pochettino übernommen. Während der Hauptstadtklub in der Ligue 1 wieder einmal auf Titelkurs liegt, schied der Klub vor wenigen Tagen im Pokal-Achtelfinale gegen Olympique Marseille (1:2) aus.

Letztlich wird Galtier wie seine Vorgänger am Abschneiden in der Champions League gemessen. In der Runde der letzten 16 steht das Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern an.

Manchester City droht Ärger

Währenddessen muss Manchester City um Sanktionen fürchten. Den Sky Blues werden jahrelange Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League vorgeworfen. Insgesamt geht es um mutmaßliche Regelverstöße in mehr als 100 Fällen. Im Extremfall droht sogar der Ausschluss aus dem englischen Fußball-Oberhaus sowie der Verlust bereits gewonnener Titel.

Cheftrainer Guardiola ließ am Montag keine Zweifel daran zu, dass er seinem Arbeitgeber Glauben schenke. Sollte sein Vertrauen letztlich aber enttäuscht werden, kündigte Pep Guardiola sofortige Konsequenzen an: "Wenn ihr mich anlügt, bin ich am Tag danach weg", habe er den Verantwortlichen von Manchester City immer klargemacht, dass er ein Spiel mit offenen Karten fordert.

Mehr dazu: Guardiola droht mit Abschied von Manchester City

"Ich werde den Klub verlassen und wir werden keine Freunde mehr sein, denn am Ende geht es nicht einfach darum, die Champions League zu gewinnen, sondern die Dinge auf eine saubere Art zu erledigen", führte Guardiola aus.