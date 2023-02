Hertha-Trainer Schwarz erhält Unterstützung

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Sandro Schwarz steht bei Hertha BSC unter Druck

Der neue Sportdirektor Benjamin Weber vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat Trainer Sandro Schwarz trotz der anhaltenden sportlichen Krise erneut Rückendeckung gegeben.

"Wir haben vollstes Vertrauen in Sandro Schwarz und sein Trainerteam", sagte Weber vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN): "Das ist überhaupt nicht schwer. Ich sehe, wie das Trainerteam täglich mit den Jungs arbeitet."

Man müsse in jeglicher Hinsicht Ruhe bewahren. "Völlig klar ist aber auch, dass wir punkten müssen", sagte Weber. Die Berliner stecken nach zuletzt vier Niederlagen auf dem 17. Tabellenplatz fest. Der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz ist auf fünf Punkte angewachsen.

Schwarz stellte sich vor seine Mannschaft. Er habe ein "Urvertrauen in die Jungs", sagte Schwarz am Freitag: "Es geht darum, den Glauben an unsere Jungs aufrechtzuerhalten."

Der Negativlauf geht dabei nicht spurlos am Coach vorbei. "Die Lebensqualität als Mensch leidet darunter, das ist doch selbstverständlich. Mir geht es dabei auch nicht berauschend."

Vor Gladbach habe man "großen Respekt. Es ist eine Mannschaft mit sehr guter individueller Qualität und einem guten Offensivspirit", sagte Schwarz.