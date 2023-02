Medien: ManUnited arbeitet an Sabitzer-Kauf

IMAGO/Gary Oakley

Marcel Sabitzer ist vom FC Bayern an Manchester United verliehen

Auf der Zielgeraden des Wintertransferfensters verlieh der FC Bayern Marcel Sabitzer an Manchester United. Eine Kaufoption sollen beide Klubs nicht vereinbart haben. Am Old Trafford soll man dennoch großes Interesse daran haben, den Österreicher fest unter Vertrag zu nehmen.

91 Minuten stand Marcel Sabitzer bislang gerade einmal für Manchester United auf dem Rasen, bei den Red Devils hat man aber wohl bereits erkannt, dass der 28-jährige Mittelfeldspieler einen Mehrwert für den Kader hat. Derzeit soll man daher daran arbeiten, den Nationalspieler auch über den Sommer in den eigenen Reihen zu halten. Das will "ESPN" von nicht näher genannten Quellen erfahren haben.

Dass man eine längere Zusammenarbeit anstrebt, hat ManUnited Sabitzer demnach schon mitgeteilt. Im Raum steht ein "langfristiger Vertrag".

Ohne Eigennutz sollen die United-Verantwortlichen allerdings nicht so früh an Sabitzer herangetreten sein. Dem Bericht zufolge erhofft man sich so, der Leihgabe einen besonders großen Ansporn für absolute Top-Leistungen zu geben.

Auch ohne bislang vereinbarte Kaufoption dürften die Aussichten von Manchester United auf einen festen Transfer nicht die schlechtesten sein.

Darum hat der FC Bayern Sabitzer verliehen

"Manchester United hatte mit Christian Eriksen verletzungsbedingt einen Spieler für die Rückrunde verloren. Daher war klar, dass Marcel eine große Chance auf Spielzeit bekommen wird, was wir ihm bei uns nicht garantieren konnten. So war es für alle Seiten eine gute Lösung", begründete Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber der "Sport Bild" unlängst, warum man Sabitzer ziehen ließ.

Eben jene Aussicht auf Spielpraxis dürfte ab Sommer 2023 kaum größer werden, zumal der FC Bayern mit Konrad Laimer bereits einen Neuzugang eingetütet haben soll, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld agiert.

Außerdem dürfte United in der Lage sein, eine stattliche Ablöse für Sabitzer in den Ring zu werfen. Der Vertrag des Rechtsfußes beim FC Bayern endet im Sommer 2025, die 15 Millionen Euro, die Bayern 2021 an RB Leipzig zahlte, wird der deutsche Rekordmeister wohl mindestens aufrufen.