Wegen Messi: Weghorst heißt bei United "Idiot"

IMAGO/Argentina v The Netherlands

Bei der WM nicht gut aufeinander zu sprechen: Lionel Messi und Wout Weghorst

Erling Haaland ist der "Striking Viking" bei Manchester City. In unmittelbarer Nachbarschaft geht Wout Weghorst seit diesem Winter für United auf Torejagd. Der Niederländer bekam ebenfalls schnell einen Spitznamen verpasst - wirklich schmeichelnd fällt er allerdings nicht aus. Schuld daran hat Lionel Messi.

Es war eines der spektakulärsten Spiele bei der letztjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Im Viertelfinale sah Argentinien wie der sichere Sieger aus, ehe Wout Weghorst einen späten Doppelpack erzielte und für die Niederlande die Verlängerung erzwang.

Argentinien setzte sich schließlich im Elfmeterschießen durch, Superstar Lionel Messi war anschließend allerdings nicht gut auf den ehemaligen Stürmer des VfL Wolfsburg zu sprechen. In der Mixed-Zone blickte Messi nicht in Richtung des Interviewreporters, der ihm eine Frage zu stellen versuchte, sondern mit ernst-böser Miene zu Weghorst. "Was guckst du so, Idiot? Geh weiter!", giftete Messi.

QUÉ MIRÁS BOBO

ANDÁ PA ALLÁ BOBO pic.twitter.com/s2D1lbOhj5 — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) 9. Dezember 2022

Weghorst habe die gesamte Zeit auf dem Rasen versucht, die argentinischen Spieler zu provozieren, erklärte Messi. Der Niederländer wartete in den Katakomben laut eigener Aussage auf Messi, um ihm die Hand zu geben und nach einem Trikottausch zu fragen.

Weghorsts Wiedersehen mit argentinischem Gegenspieler

Die beiden Streithähne werden Katar nicht als beste Freunde verlassen haben. Die Szene geschah allerdings sehr zur Freude von Lisando Martínez, Manchester Uniteds argentinischem Abwehrspieler - und seit wenigen Wochen Weghorsts Teamkollege, nachdem die Stürmerkante im Winter von Besiktas zu United ging.

Wie "Sport" berichtet, verpasste Martínez Weghorst den Spitznamen "Idiot" - in Anlehnung an Messis Interview. Der Name soll sich mittlerweile innerhalb der Mannschaft etabliert haben.

Weghorst selbst akzeptierte den Spitznamen, nachdem er sich zuvor schon zur kleinen Fehde mit dem argentinischen Superstar schmunzelnd geäußert hatte. "Wenigstens kennt Messi jetzt meinen Namen", sagte er.

Seit seiner Ankunft bei United stand der "Idiot" in bislang jedem Spiel in der Startelf. In sieben Einsätzen gelang Weghorst allerdings erst ein Treffer.