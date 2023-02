Darum ist Joao Cancelo schon jetzt so wichtig für Bayern

IMAGO/Revierfoto

Joao Cancelo spielt derzeit auf Leihbasis beim FC Bayern

Noch nicht einmal zwei Wochen befindet sich Last-Minute-Leihe Joao Cancelo nun beim FC Bayern. Doch schon nach zwei Pflichtspiel-Einsätzen in der Bundesliga und im DFB-Pokal ist klar: Die Münchner haben sich einen absoluten Top-Spieler gesichert. Sein einstiger Teamkollege Federico Bernadeschi verriet nun, was den Rechtsverteidiger so stark macht.

Neuzugang Joao Cancelo brauchte beim FC Bayern keinerlei Eingewöhnungszeit. Er stand gegen den VfL Wolfsburg (4:2) und den 1. FSV Mainz 05 (4:0) jeweils in der Startelf seiner neuen Mannschaft und steuerte dabei jeweils eine direkte Torvorlage bei.

Seine punktgenauen Flanken sind es, die Joao Cancelo so wertvoll für sein Team machen. Das weiß auch MLS-Legionär Federico Bernadeschi, der einst gemeinsam mit dem Portugiesen in der italienischen Serie A bei Juventus Turin kickte.

"Es ist einfach toll, im Sturm zu sein, wenn João auf dem Flügel spielt. Du weißt, dass der Ball früher oder später genau dort hinkommen wird, wo du ihn willst. Das gibt dir als Stürmer innere Ruhe", verriet der 28-Jährige im Gespräch mit der "Bild".

Cancelo "eines der größten Talente der letzten Jahre"

Die beiden standen in der Saison 2018/2019 gemeinsam bei Juve unter Vertrag, verstanden sich auch abseits des Rasens bestens, wie Bernadeschi erzählte: "Wenn er verliert, wird João immer richtig sauer. Er ist sehr stur und will immer recht haben. Deswegen haben wir in der Kabine immer Späße über und mit ihm gemacht. Wir wussten, dass er sich ärgern lassen würde. Über allem steht aber, dass Joao ein richtig großes und gutes Herz hat. Ich habe mich immer perfekt mit ihm verstanden."

Der 28-Jährige sei laut dem Europameister von 2021 "einer der besten Außenverteidiger der Welt". Dass sich Joao Cancelo in der Rückrunde als Stammspieler auf der rechten Seite beim FC Bayern etablieren wird, daran hegt Bernadeschi keinerlei Zweifel.

"Joao ist eines der größten Talente der letzten Jahre und hat noch immer viel Spielraum für weitere Entwicklungsschritte", meinte der Profi des FC Toronto, der über die Qualitäten Cancelos außerdem sagte: "Natürlich hat Joao seine Flanken mit täglichem Training in puncto Technik und Timing immer weiter verbessert. Aber er hat zudem eine Gabe, ein Geschenk: Eine extreme naturgegebene, technische Qualität gepaart mit großer Spielübersicht. Punktgenau zu flanken, ist für Joao etwas ganz Natürliches."

Wie wichtig seine Hereingaben für den weiteren Saisonverlauf noch werden dürften, zeigte sich schon bei seinen ersten beiden Torvorbereitungen in Bundesliga und DFB-Pokal.