BVB-Star Adeyemi beschreibt seinen "absoluten Horror"

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Karim Adeyemi erzielte in 2023 seine ersten Bundesliga-Tore

Karim Adeyemi war beim 2:1-Erfolg von Borussia Dortmund im DFB-Pokalspiel beim VfL Bochum zum Zuschauen verdammt. Nach einer Roten Karte im Spiel davor bei Hannover 96 (2:0) wurde er für zwei Begegnungen in diesem Wettbewerb gesperrt. Dabei sind draußen auf der Ersatzbank oder gar zu Hause vor dem Fernsehgerät der eigenen Mannschaft zuschauen Dinge, die der BVB-Youngster überhaupt nicht gerne macht.

"Ich bin ein Spieler, der da nicht gerne zuschaut, wenn er auf der Bank sitzt und in der Situation nichts machen kann. Deswegen ist das für mich der absolute Horror", stellte der deutsche Nationalspieler in einem Interview auf dem BVB-YouTube-Channel klar.

Allzu häufig war der 21-Jährige in seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund zu dieser passiven Rolle noch nicht gezwungen, bestritt er bis dato doch schon 22 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben.

So richtig gezündet hat Adeyemi aber erst seit dem neuen Jahr. An den letzten beiden Bundesliga-Wochenenden erzielte der Flügelstürmer gegen Bayer Leverkusen (2:0) und den SC Freiburg (5:1) seine ersten beiden Liga-Tore für den BVB und verhalf seiner Mannschaft somit dabei, wichtige Siege einzufahren.

"Bei mir hat es ein bisschen Zeit gebraucht, vielleicht auch durch die Verletzung, die ich am Anfang hatte. Ich bin froh, dass es dieses Jahr so gut angefangen hat", erklärte Adeyemi vor dem Meisterschaftsduell beim SV Werder Bremen.

Adeyemi hat beim BVB bis 2027 unterschrieben

Der gebürtige Münchner konnte sich selbst nicht recht erklären, warum er eine derart lange Anlaufzeit bis zu seinem ersten Bundesliga-Treffer benötigte: "Ich habe mich immer wohl gefühlt, aber es macht natürlich noch mehr Spaß, wenn ich der Mannschaft helfen kann und auch mal Tore schieße. [...] Das gewisse Glück ist jetzt auf meiner Seite. Ich bin immer noch so zielstrebig wie davor und versuche, meine Sache zu machen. Jetzt klappt es alles besser, vielleicht liegt es einfach am neuen Jahr."

Der Youngster habe für sich das Ziel gesteckt, seine sportliche Entwicklung bei den Westfalen noch in der laufenden Spielzeit unbedingt fortzusetzen. "Ich bin noch nicht am Ende, ich kann mich noch sehr gut entwickeln. Dortmund war absolut der richtige Schritt. Deswegen hoffe ich, dass ich die nächsten Monate und Jahre sehr viel lernen kann", so der Linksfuß, der im letzten Sommer einen langfristigen Vertrag bis 2027 beim BVB unterzeichnet hatte.