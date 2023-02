Medien: FC Bayern und Eintracht heiß auf Juve-Juwel

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Joseph Boende gilt als großes Mittelfeldtalent

Joseph Boende gilt als aktuell womöglich größtes Mittelfeldtalent des belgischen Fußball. Der Youngster spielt derzeit in Italien, hat sich aber längst auch bei den Talente-Spähern mehrerer Bundesliga-Klubs ins Visier gespielt. So sollen auch der FC Bayern und Eintracht Frankfurt am Teenager dran sein.

Das zumindest will der belgische Transferexperte Sacha Tavolieri erfahren haben, der eine entsprechende Meldung auf seinem zehntausendfach abonnierten Twitter-Kanal verbreitete.

Laut der Meldung des Journalisten haben Joseph Boende gleich mehrere Scouts von großen ausländischen Vereinen beobachtet, als er am letzten Mittwoch mit seiner U19-Truppe von Juventus Turin in der belgischen Heimat beim KRC Genk im Einsatz war.

Obwohl Juve das Playoff-Duell in Genk mit 3:4 im Elfmeterschießen verlor und Boende zu diesem Zeitpunkt nach einer Gelb-Roten Karte schon gar nicht mehr auf dem Feld stand, soll er der Nachwuchsspieler gewesen sein, wegen dem Beobachter aus München und Frankfurt vor Ort waren.

FC Bayern und Juve machen immer wieder Geschäfte

Neben dem FC Bayern und der Frankfurter Eintracht soll auch der französische Topklub AS Monaco interessiert sein am Mittelfeldspieler. Auch von der AS sei ein Beobachter zugegen gewesen, hieß es weiter.

Der 17-Jährige, der in der Profi-Mannschaft von Juventus Turin noch keinen Einsatz zu Buche stehen hat, steht noch bis zum Sommer 2024 beim italienischen Rekordmeister unter Vertrag. Ob es für den belgischen U-Nationalspieler aber über das Saisonende hinaus noch in Turin weitergeht oder er weiterverkauft wird, ist derzeit noch offen.

Juventus hat in den letzten Jahren vor allem mit dem deutschen Branchenprimus aus München immer wieder kostspielige Transfers abgewickelt. So liefen unter anderem Arturo Vidal, Douglas Costa oder Kingsley Coman für beide Großklubs auf. Der letzte Spielerwechsel zwischen Juve und den Bayern war Innenverteidiger Matthijs de Ligt im letzten Sommer, der für über 65 Millionen Euro in die Bundesliga kam.