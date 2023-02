Nächste Eintracht-Legende glaubt an die Meisterschaft

IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

Tony Yeboah (r.) spielte in den 1990er-Jahren für Eintracht Frankfurt

Hat Eintracht Frankfurt das Zeug, in diesem Jahr erstmals seit 1959 wieder Deutscher Meister zu werden? Immer mehr Fußballexperten sind mittlerweile der Meinung: Ja, die Hessen können es packen!

Die ersten ehemaligen Eintracht-Kicker, die längst an den ganz großen Wurf der SGE in dieser Bundesliga-Saison glauben, waren Martin Hinteregger und Rudi Bommer. Beide äußerten entsprechend ihren Glauben daran, dass die Adlerträger ein Jahr nach dem sensationellen Gewinn der Europa League nun auch um die Deutsche Meisterschaft spielen können.

Mit Tony Yeboah traut der Eintracht nun eine echte Vereinsikone ebenfalls den nächsten großen Titel in diesem Jahr zu.

Der einstige SGE-Torjäger, der zwischen 1990 und 1995 für die Frankfurter auflief, meinte in der "Bild": "Die Motivation der ganzen Mannschaft ist sehr hoch. Wie sie kämpfen! Wie sie spielen! Deshalb ist es für mich überhaupt keine Überraschung, wenn sie am Ende wieder Titel holen – in der Bundesliga, in der Champions League oder im Pokal. Die Eintracht hat ein Team – damit ist alles möglich."

Vor dem 20. Spieltag betrug der Rückstand der Main-Städter fünf Zähler auf Spitzenreiter FC Bayern.

Kolo Muani führt die Scorerliste der Bundesliga an

Der 56-Jährige ist vor allem von den Leistungen des Offensiv-Trios Randal Kolo Muani, Mario Götze und Daichi Kamada angetan, denen er in den letzten Wochen herausragenden Fußball attestierte.

"Als ich Randal Kolo Muani zum ersten Mal bei Eintracht gesehen habe, habe ich auf der Tribüne gesagt: Passt auf den Jungen auf – der wird mal ein großer Spieler! Und es ist einfach wundervoll, wie er mit Mario Götze und Daichi Kamada zusammenspielt. Sie haben den Spirit, das kann jeder fühlen. Und nach kleinen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn, was ja normal ist, ist jetzt auch das Selbstvertrauen da", lobte Yeboah die Offensiv-Stars der Eintracht.

Insgesamt haben Kolo Muani, Götze und Kamada in der laufenden Bundesliga-Spielzeit schon 35 direkte Torbeteiligungen gesammelt. Der französische Vize-Weltmeister Kolo Muani führt die Scorerliste der Bundesliga mit neun Toren und elf Assists sogar als Erster an.