Deshalb zögert der FC Bayern bei Kolo Muani

IMAGO/Jürgen Kessler

Randal Kolo Muani (l.) trifft für Eintracht Frankfurt derzeit nach Belieben

Als Top-Scorer der Bundesliga hat sich Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt in den letzten Monaten ins Rampenlicht geschossen. Auch der FC Bayern schaut beim Franzosen derzeit genau hin, doch offenbar zögern die Verantwortlichen in München.

Wie "Sport1" schreibt, befinde sich Bayern mit Blick auf den SGE-Goalgetter in einer "komplizierten" Ausgangslage. Denn obwohl der 24-Jährige wohl gerne an die Isar wechseln würde, sind die Münchner bislang nicht offiziell an die Eintracht herangetreten.

So habe es laut "Sport1"-Chefreporter Kerry Hau noch keine Offerte des FC Bayern für Kolo Muani gegeben. Eine solche sei auch kurzfristig nicht geplant, heißt es. Gleiches hatte jüngst auch die "Bild" berichtet.

Die Bayern-Verantwortlichen wollen demnach den Mittelstürmer in den kommenden Monaten zunächst weiter beobachten und dessen Entwicklung abwarten.

Eine höhere Priorität genieße im Verein laut "Sport1" zudem die Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting, der seit dem Lewandowski-Abgang in der Gunst gestiegen ist.

Kolo Muani für den FC Bayern wohl zu teuer

Ohnehin bereiten die Preisvorstellungen des Europa-League-Siegers für Kolo Muani den Bayern-Bossen wohl momentan durchaus Bauchschmerzen.

Zuletzt war von circa 80 Millionen Euro zu lesen, die ein Abnehmer im Sommer aufbringen müsse. Möglicherweise steigert der Vizeweltmeister seinen Marktwert bis zum Saisonende sogar noch weiter.

Die Interessenten aus England dürfte das Preisschild derweil wohl weniger schocken. Dort wurde Kolo Muani jüngst insbesondere mit Manchester United und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Der Angreifer selbst hatte die Gerüchteküche in den letzten Wochen angeheizt, indem er seinen Berater wechselte und ein Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt vermied. Obwohl sein Vertrag dort eigentlich noch bis 2027 läuft.