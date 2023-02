Rückkehr zu Ex-Klub? Große Verwirrung um BVB-Star

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Der Vertrag von BVB-Profi Mahmoud Dahoud (r.) läuft aus

Noch immer ist unklar, ob Mahmoud Dahoud über die Saison hinaus bei Borussia Dortmund bleibt. Ein Medienbericht legte zuletzt einen BVB-Abschied nahe. Doch angeblich ist bezüglich des Spielmachers noch keine Entscheidung gefallen.

Bleibt er oder geht er? Diese Frage stellt sich aktuell um Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft im Sommer aus. Spieler und Verein halten sich bezüglich der Zukunft bislang bedeckt.

Laut "Sport1" haben Dahoud und der BVB noch keine finale Entscheidung getroffen. Die entscheidenden Gespräche sollen erst in den kommenden Wochen anstehen, heißt es in dem Bericht.

Verwirrung um Zukunft beim BVB

Zuletzt hatte das Portal "90min" für großes Aufsehen gesorgt. Die Plattform wollte erfahren haben, dass die Verhandlungen zwischen Dahoud und dem BVB inzwischen schon beendet seien. Demzufolge würde der zentrale Mittelfeldmann Dortmund nach der laufenden Saison verlassen, hieß es.

Zudem wurde gar über eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach spekuliert. Doch glaubt man "Sport1", ist bei Dahoud nach wie vor alles offen.

Aktuell muss der zweifache deutsche Nationalspieler beim BVB um einen Platz in der Startelf kämpfen. Cheftrainer Edin Terzic schenkte in der Mittelfeldzentrale zuletzt Emre Can sowie Salih Özcan das Vertrauen. Dass er während der Hinrunde lange von einer Schulterverletzung ausgebremst wurde, half Dahoud sicherlich nicht.

Unterstützung von BVB-Trainer Terzic

"Ob ihn das beschäftigt, merke ich gar nicht. Mo wird von Tag zu Tag stabiler und kriegt Rhythmus rein. Er hat Qualität und oft gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Wir merken, dass er in jedem Training Zweikämpfe führt und Sicherheit kriegt", munterte Terzic seinen Schützling unlängst öffentlich auf.

In den kommenden Wochen muss sich Dahoud beim BVB für eine Weiterbeschäftigung empfehlen.