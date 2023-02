Hamann rät Liverpool von Bellingham-Transfer ab

IMAGO/ Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg

Jude Bellingham wird den BVB wohl im Sommer verlassen

Dass Jude Bellingham im Sommer Borussia Dortmund verlassen wird, gilt als nahezu sicher. In der Theorie mutet insbesondere ein Wechsel zum FC Liverpool wie eine mögliche Traum-Ehe an. Doch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann hat den Reds nun vom BVB-Star abgeraten.

"Bei Bellingham steht das Urteil noch aus. Er ist ein sehr talentierter Spieler. Aber wenn ich mich zwischen ihm und Declan Rice entscheiden müsste, würde ich immer Rice nehmen", sagte der 49-Jährige im Interview mit "Talksport".

Zwar handele es sich bei beiden England-Stars für ihn auf dem Transfermarkt um "No-Brainer". Rice sei aber eher ein Spieler, um den man ein Team herum aufbauen könne.

"Für mich ist die wichtigste Position das defensive Mittelfeld. Declan Rice ist ein Spieler, der dort fünf, sechs Jahre spielen kann. Er bringt Stabilität, er ist ein Anführer und gibt anderen Spielern Freiheiten in der Offensive", führte Hamann aus.

Bislang galt Liverpool als einer der heißesten Anwärter auf einen Bellingham-Transfer. Rice, der noch bei West Ham United spielt, wurde hingegen eher mit dem FC Arsenal und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht.

BVB winkt Geldregen für Bellingham

Fest steht, dass die beiden Nationalspieler im kommenden Sommer wohl zu den Top-Transfers zählen werden - egal wohin es sie letztlich verschlägt. Der BVB ruft für seinen Achter nämlich angeblich bis zu 150 Millionen Euro auf, für Rice dürften ebenfalls über 100 Millionen Euro fällig werden.

Losgelöst von der Debatte um Bellingham und Rice könne ein Spieler allein die Probleme bei Liverpool aber nicht lösen, meint Hamann.

Denn um wieder konkurrenzfähig zu werden, brauche es weitere Verstärkungen und immense Investitionen. "Ich glaube, es wird wirklich, wirklich schwer. Selbst wenn sie 250 Millionen Euro ausgeben, was sie tun müssten, glaube ich."

Allein im Mittelfeld benötige der englische Meister von 2020 drei bis vier neue Spieler, hinzu komme ein neuer Innenverteidiger, zählt Hamann auf. "Denn wenn du dir das Mittelfeld so anguckst, da ist nicht wirklich viel da", urteilte er.

Das Team von Jürgen Klopp befindet sich aktuell in einer tiefen Krise und könnte in dieser Saison sogar den internationalen Wettbewerb verpassen. Derzeit liegt Liverpool in der Premier League nur auf dem zehnten Tabellenplatz.