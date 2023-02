Nagelsmann: "Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Julian Nagelsmann äußert sich zur Lage beim FC Bayern

Obwohl Manuel Neuer seit seiner folgenschweren Verletzung bei einer Skitour im Dezember fehlt, bestimmt der Torhüter die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum äußerte sich Julian Nagelsmann noch einmal zu seiner jüngsten Aussprache mit dem Nationalkeeper.

In dem Gespräch sei es "natürlich um das Interview" gegangen, erklärte der 35-Jährige am Samstagnachmittag bei "Sky".

Neuer hatte den FC Bayern nach der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic heftig attackiert. "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen", erklärte der Schlussmann im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" und "The Athletic". Neuer sprach in diesem Zusammenhang sogar vom "Krassesten, was ich in meiner Karriere erlebt habe".

Das Interview schlägt seither rund um den FC Bayern hohe Wellen. "Wir haben unsere Meinungen ausgetauscht und es bleibt intern, was wir besprochen haben", wollte Nagelsmann nicht verraten, worum es bei der Aussprache mit dem 36-Jährigen genau ging.

Gleichzeitig erklärte der Münchner Cheftrainer: "Die Causa Manuel Neuer ist nicht geschlossen, sondern diese Thematik ist geschlossen. Wir schauen nach vorne und versuchen alles, dass Manu gesund wird. Gleichzeitig erwarte ich von ihm, dass er die Mannschaft und mich beim Erreichen unserer Ziele unterstützt."

Rechner neuer Torwarttrainer des FC Bayern

Inzwischen leitet Michael Rechner das Torhütertraining beim FC Bayern. Der 42-Jährige war von der TSG Hoffenheim zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

"Michael ist ein sehr guter Torwarttrainer, das ist inhaltlich das Wichtigste", sagte Nagelsmann zu seinem neuen Mitarbeiter: "Wir kennen uns schon länger, haben in Hoffenheim gemeinsam gearbeitet. Wir haben einen guten Draht zueinander, das ist notwendig in einem Trainerteam. Er ist inhaltlich herausragend und wird uns im Trainerteam und den Torhütern guttun. Daher haben wir ihn verpflichtet."