BVB sorgt sich um Youssoufa Moukoko: "Sieht nicht gut aus"

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

BVB-Profi Moukoko verletzte sich im Spiel gegen Werder Bremen

Borussia Dortmund hat seinen sechsten Sieg im Kalenderjahr 2023 eingefahren. Beim 2:0 bei Werder Bremen musste der BVB jedoch früh seinen Angreifer Youssoufa Moukoko auswechseln. Die Sorgen bei Schwarz-Gelb sind groß, dass es sich um eine ernste Verletzung handeln könnte.

Nach nicht einmal einer halben Stunde war der Arbeitstag für Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund schon wieder gelaufen. Der bis dato glücklos wirkende Stürmer musste nach einem Foul von Bremens Leonardo Bittencourt aufgrund einer Verletzung im linken Sprunggelenk vorzeitig ausgewechselt werden. Für Moukoko kam Sébastien Haller in die Partie, der von Cheftrainer Edin Terzic eigentlich länger geschont werden sollte.

Der BVB-Coach ließ nach der Partie auf der Pressekonferenz durchblicken, dass Moukoko womöglich länger auszufallen droht. "Es sieht leider nicht so gut aus", so Terzic.

BVB: Terzic drückt Moukoko die Daumen

Eine erste Diagnose könne er noch nicht durchgeben, "da müssen wir wahrscheinlich bis Montag warten. Wir drücken ihm natürlich die Daumen". Der in 2023 in ein Formtief geratene Youssoufa Moukoko war nach der Auswechslung von BVB-Vizekapitän Mats Hummels in die Kabine begleitet worden.

Youssoufa Moukoko ist zwar mit sechs Bundesliga-Toren in dieser Saison gemeinsam mit Offensiv-Star Julian Brandt der beste Dortmunder Angreifer, seit Anfang November 2022 wartet er aber auf ein Erfolgserlebnis im Oberhaus. Zuletzt hatte das BVB-Talent am 13. Spieltag im Heimspiel gegen den VfL Bochum (3:0) getroffen.

Klar ist: Hinter dem jungen Stürmer liegen turbulente Monate. Zunächst war er von Bundestrainer Hansi Flick in den WM-Kader berufen worden, seither kann er auf zwei Länderspiele für Deutschland zurückblicken. Dann hatte sich sein Vertragspoker um eine Verlängerung in Dortmund derart lange hingezogen, dass Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich ein Ultimatum hatte ausrufen müssen. Nach der vollständigen Genesung von Sébastien Haller war er dann in den vergangenen Wochen nicht mehr erste Wahl.