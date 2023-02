Oberdorf fehlt DFB-Frauen - Minge nachnominiert

IMAGO/Cathrin Müller

Wird nicht gegen Schweden für Deutschland spielen: Lena Oberdorf

Die deutschen Fußballerinnen müssen vorerst auf Leistungsträgerin Lena Oberdorf verzichten.

Die Vize-Europameisterin vom VfL Wolfsburg fällt krankheitsbedingt für das Trainingslager der Nationalmannschaft vom 14. bis 19. Februar in Marbella aus und steht damit auch für das Länderspiel gegen Schweden in Duisburg am 21. Februar nicht zur Verfügung, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstagabend mitteilte.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die am Dienstag ihren Kader bekannt gegeben hatte, nominierte daraufhin Mittelfeldspielerin Janina Minge vom Bundesligisten SC Freiburg nach.