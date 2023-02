Verletzung? Müller meldet sich nach früher Auswechslung

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Spielte gegen Bochum nur eine Halbzeit: Bayern-Torschütze Thomas Müller

Thomas Müller hat gegen den VfL Bochum die Weichen für den 3:0-Sieg seines FC Bayern gestellt. Doch zur Halbzeit war das Münchner Urgestein bereits ausgewechselt worden. Der Offensivspieler klärte selbst hinterher auf.

Vor dem Champions-League-Kracher am Dienstag (21:00 Uhr) bei Paris Saint-Germain müssen sich die Anhänger des FC Bayern wohl keine ernsthaften Sorgen um Thomas Müller machen. Die Auswechslung zur Pause sei eine "Vorsichtsmaßnahme" gewesen, hatte Cheftrainer Julian Nagelsmann bei "Sky" zu Protokoll gegeben. "Er hätte wahrscheinlich noch ein bisschen weiterspielen können."

Doch es war Müller, der seinem Coach in der Halbzeitpause das Signal zum Wechsel gab. "Ich war leicht angeschlagen an der Wade, aber es ist nichts Schlimmes", gab der Torschütze des 1:0 (41.) in einer Presserunde nach der Partie an.

Bayern-Urgestein Müller kann mit Leistung "gut leben"

Einem Einsatz des zuletzt wieder formstärkeren Müller am Dienstag gegen PSG dürfte somit wenig im Wege stehen. Der nunmehr 428-fache Bundesliga-Profi, der gegen Bochum die Klub-Ikone Gerd Müller als Feldspieler des FC Bayern mit den meisten Liga-Einsätzen endgültig überholt hatte - nur Oliver Kahn (429) und Sepp Maier (473) absolvierten mehr Spiele im Oberhaus -, hatte zuvor schon gegen Wolfsburg (4:2) einen Treffer beigesteuert.

Netz-Reaktionen zum FC Bayern: Der typische Müller schlägt wieder zu

Mit der Leistung gegen den VfL Bochum könne Müller derweil "gut leben", wenngleich es "noch erfrischender" hätte laufen können. Ähnlich, wenngleich deutlicher, hatte sich auch Trainer Nagelsmann geäußert, der eine deutliche Steigerung für das Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain gefordert hatte. Auch Müller blickte bereits auf die Reise nach Frankreich: "Am Dienstag kommt es drauf an, da müssen wir da sein und ein gutes Ergebnis mit nach München bringen."

Die weiteren Tore für den FC Bayern hatten der eingewechselte Kingsley Coman (64.) sowie Serge Gnabry per Elfmeter erzielt. Der Vorsprung auf Verfolger Union Berlin beträgt einen Punkt.