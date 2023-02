Choupo-Moting: "Ich hatte ein tolle Zeit in Paris"

IMAGO

Freut sich auf die Rückkehr nach Paris: Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern

Am Dienstagabend (21:00 Uhr) muss Eric Maxim Choupo-Moting mit seinem FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain ran. Für den Münchner Angreifer ein ganz besonderes Duell.

Eric Maxim Choupo-Moting kennt den kommenden Gegner wohl so gut wie kaum ein anderer beim FC Bayern. Zwischen 2018 und 2020 spielte der Mittelstürmer für die Franzosen, machte in 51 Partien neun Tore für PSG und gewann zweimal die Meisterschaft und einmal den Pokal.

"Ich kenn die Jungs und ich freue mich, sie wieder zu sehen", bekannte der 33-Jährige wenige Tage vor dem Spitzenspiel in der Königsklasse gegenüber "uefa.com". "Ich weiß, dass sie hochmotiviert sein werden, denn sie haben vor dem FC Bayern großen Respekt."

Choupo-Moting geht daher von einem "sehr schweren" Spiel in der französischen Hauptstadt aus, "sie werden es sehr ernst nehmen und 100 Prozent geben". Aufgrund der individuellen Qualität auf beiden Seiten werde wohl die Tagesform entscheidend sein: "Es wird ein großer Kampf."

Choupo-Moting: "Hatte eine tolle Zeit in Paris"

Nach zwei Jahren in Paris war der kamerunische Nationalspieler schließlich zum FC Bayern gewechselt, wo er zunächst hinter Robert Lewandowski nur Ersatzmann war. In 2022/23 schlug dann aber die große Stunde von Choupo-Moting, der mittlerweile auf 31 Tore und zehn Vorlagen in 79 Partien für Bayern zurückblickt. Allein in der laufenden Spielzeit erzielte er 13 Treffer in 21 Pflichtspielen.

An seine Zeit bei PSG denkt Eric Maxim Choupo-Moting dennoch gerne zurück. Er sei damals dem Lockruf von Thomas Tuchel gefolgt, mit dem er schon in Mainz zusammengearbeitet hatte. "Ich wusste, dass es eine große Herausforderung sein würde, für einen Klub wie PSG zu spielen. Ich war sehr glücklich, dass sie Interesse hatten und ich wollte den Schritt machen, weil ich von mir überzeugt war. Das bin ich immer. Ich wusste, dass ich das nötige Niveau habe und der Trainer sah das genauso."

Der Stürmer fügte hinzu: "Ich hatte eine tolle Zeit in Paris und bin sehr glücklich über diesen Schritt."