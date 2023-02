Kruse verrät: Bundesligisten hatten "Angst" vor Transfer

IMAGO/Darius Simka

Max Kruse hielt es nur elf Monate bei seinem zweiten Intermezzo beim VfL Wolfsburg

Max Kruse ist seit seiner Trennung vom VfL Wolfsburg ohne Verein. Kehrt der Offensivspieler noch einmal ins aktive Geschäft zurück? Womöglich sogar in die Bundesliga? Dafür müssten sich wohl vor allem die Klubs trauen, den 34-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Max Kruse polarisiert. Der 14-fache deutsche Nationalspieler hat in seiner derzeit pausierenden Karriere bereits bei gleich sechs unterschiedlichen Bundesligisten gespielt. Debatten über seine vermeintlich fehlende Professionalität haben Kruse stets begleitet, womöglich hindern sie ihn auch daran, bald wieder im Oberhaus aufzulaufen.

"Rein von meinem fußballerischen Vermögen würde ich 'Ja' sagen", sagte Max Kruse am Sonntag im "Sport1-Doppelpass" angesprochen auf die Frage, ob er sich eine Zukunft in der Bundesliga weiterhin noch vorstellen könnte. Er schränkte allerdings ein: "Ich bin aber nicht Manager in irgendeinem Verein."

Kruse verriet, dass er seit seiner Vertragsauflösung im November 2022 beim VfL Wolfsburg "mit Vereinen gesprochen" habe. Dass es nicht zu einer Übereinkunft kam, habe "nicht immer nur einen sportlichen Grund" gehabt. Auch "Social Media oder dieses Echo, was es im Verein gegeben hätte, wenn der Wechsel zustande gekommen wäre", waren Thema in den Gesprächen. "Wo einige einfach Angst davor gehabt haben, dass in der Situation, in der sie sich befinden, es eventuell nicht das Richtige war."

Wechsel in die USA eine Möglichkeit für Kruse

Mit welchen Klubs Kruse in Gesprächen stand, führte er nicht aus. Allerdings ließ er durchblicken, dass es sich um Vereine gehandelt habe, die angesichts der eigenen Ansprüche derzeit mit dem Abschneiden in der Bundesliga alles andere als zufrieden seien.

Durchaus denkbar ist für den Linksfuß, der in 307 Bundesliga-Spielen 97 Tore erzielt hat, wohl auch ein Wechsel in die US-amerikanische MLS. Dort beginnt die Saison erst im März, Kruse könnte somit im Falle eines Wechsels auch die Vorbereitung auf den Liga-Start mitmachen. Das Problem: "In Deutschland plant man sehr vorausschauend, in den USA nicht."