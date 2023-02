De Ligt lobt Nagelsmann-Plan und warnt vor PSG

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Mattijs de Ligt kommt beim FC Bayern immer besser in Fahrt

In den letzten Wochen entwickelte sich Sommerneuzugang Matthijs de Ligt beim FC Bayern immer mehr zu einer wichtigen Stütze in der Defensive. Auch gegen den VfL Bochum zeigte er am Samstag ein starkes Spiel. Er selbst lobte danach den Plan von Trainer Julian Nagelsmann.

"Wir haben in den letzten drei Spielen und heute auch mit Dreierkette begonnen und das hat gut funktioniert. Wir haben alle drei Spiele gewonnen. Das beweist, dass der Coach richtig lag", sagte der Innenverteidiger am Mikrofon von "t-online".

Zwar sei er mit dem Spiel in der Vierkette vertrauter. Doch insgesamt komme er mit der jüngsten Umstellung gut klar, so der niederländische Nationalspieler. "In der Dreierkette rückst du etwas weiter nach außen und spielst eher wie ein Linksverteidiger. Das ist etwas anders. Aber ich fühle mich damit von Spiel zu Spiel wohler", führte der 23-Jährige aus.

Ob Nagelsmann auch am Dienstag im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain auf die neue Formation setzen wird, ist noch unklar. De Ligt wird aber auf jeden vorbereitet sein, wenngleich er durchblicken ließ, dass er vor der Partie nicht mehr allzu viel Anschauungsunterricht benötige.

FC Bayern vor dem Härtetest gegen PSG im Fokus

"Jeder weiß, was diese Spieler machen können und welche Qualität sie haben. Ich muss mir dafür nicht großartig Videos angucken", sagte er mit Blick auf Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé. Sowohl Messi als auch Mbappé fehlten zuletzt aber ohnehin aufgrund von Verletzungen. "Ich versuche einfach, so fokussiert wie möglich zu sein. Du musst in deiner absoluten Bestform sein, um sie zu stoppen", erklärte der Abwehrmann.

In den letzten Spielen schien de Ligt seiner eigenen Bestform immer näher zu kommen. Auch gegen Bochum fiel er am Samstag mit Robustheit und Kopfballstärke auf und verdiente sich die sport.de-Note 2.

Den Rückenwind will er nun mit in die Spiele gegen PSG nehmen. Dennoch sprach de Ligt auch eine Warnung an die Kollegen aus.

"Wir werden mit einem guten Gefühl nach Paris fahren. Die Tatsache, dass PSG seit drei Spielen nicht gewonnen, heißt aber nicht, dass sie in schlechter Form sind. Diese Weltklassespieler können von einem Moment auf den anderen aufdrehen und gegen uns ein fantastisches Spiel machen", mahnte er.