Bericht: Moukoko fehlt dem BVB in der Champions League

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Youssoufa Moukoko wurde beim BVB am Samstag verletzt ausgewechselt

Für Youssoufa Moukoko endete das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (2:0) am Samstag wegen einer Verletzung schon vor der Halbzeitpause. Beim BVB-Youngster zeichnet sich eine Zwangspause zur Unzeit ab.

Denn wie die "WAZ" berichtet, steht bereits fest, dass der Mittelstürmer am Mittwoch in der Champions League gegen den FC Chelsea nicht zur Verfügung stehen wird. Eine genaue Diagnose sei zwar noch nicht gestellt, doch eine schnelle Genesung ist wohl ausgeschlossen.

Am Montag soll der 18-Jährige im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus per MRT genauer untersucht werden. Erst dann will sich der BVB offiziell zur möglichen Ausfallzeit des Angreifers äußern.

Moukoko hatte sich beim Sieg in Bremen nach einem Foul von Werders Leonardo Bittencourt am linken Sprunggelenk verletzt. Für ihn kam Sébastien Haller in die Partie, der von Cheftrainer Edin Terzic eigentlich länger geschont werden sollte.

Der BVB-Coach hatte schon in der Pressekonferenz nach dem Spiel angedeutet, dass es sich bei Moukoko wohl um eine schwerere Verletzung handeln könnte. "Es sieht leider nicht so gut aus. Wir drücken ihm natürlich die Daumen", sagte Terzic.

Moukoko beim BVB im Formtief

Die Sorge beim Revierklub dürfte auch daraus resultieren, dass der Nationalspieler trotz seines jungen Alters schon eine dicke Krankenakte besitzt. Allein in der vergangenen Saison verpasste Moukoko wegen mehrerer Muskelverletzungen insgesamt 14 Pflichtspiele.

Zu Beginn der laufenden Spielzeit hatte er sich - begünstigt durch Hallers Erkrankung - zunächst einen Stammplatz erkämpft und sich mit sechs Treffern zum Top-Torjäger der Borussia gemausert.

Seit der WM steckt Moukoko aber im Formtief. Seit Anfang November 2022 wartet er auf ein Erfolgserlebnis im Oberhaus. Zuletzt hatte das BVB-Talent am 13. Spieltag im Heimspiel gegen den VfL Bochum (3:0) getroffen.