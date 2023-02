"Überflüssig": Matthäus prangert Nagelsmanns Wutrede an

IMAGO/Mladen Lackovic

Lebende Legende des FC Bayern: Lothar Matthäus

Trotz eines am Ende deutlichen 3:0-Erfolgs gegen den VfL Bochum war Julian Nagelsmann mit der Leistung des FC Bayern am Samstagnachmittag alles andere als zufrieden. Lothar Matthäus konnte die öffentliche Spieler-Schelte des Trainers jedoch nicht nachvollziehen.

Als Julian Nagelsmann die Allianz Arena verließ, herrschte beim FC Bayern Alarmstufe rot. Der gereizte Münchner Coach und seine angeschlagenen Stars befanden sich trotz geglückter Generalprobe vor dem mit Spannung erwarteten Achtelfinal-Gipfel in der Champions League bei Paris Saint-Germain im Krisenmodus.

"Wir haben keinen super Flow. Wenn wir am Dienstag so spielen, wird es nicht reichen, um weiterzukommen", bemängelte Nagelsmann nach dem zähen 3:0 (1:0) gegen Kellerkind VfL Bochum.

Der Ärger über die fahrige Aufführung seines Starensembles war dem 35-Jährigen schon in der Halbzeitpause anzumerken gewesen, als sein Kabinenbesuch Speeddating-Charakter hatte.

"Wir haben ein paar andere Dinge besprochen, das war aber in 1:30 Minuten abgetan", verriet Nagelsmann, der sich wenig später alleine auf die Trainerbank hockte und "ein paar Szenen" auf dem Tablet analysierte.

FC Bayern: Matthäus findet Nagelsmanns Wutrede "überflüssig"

Dass Nagelsmann am Samstag derart großen Frust schob und seine eigenen Schützlinge so offensiv anging, löste bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Verwunderung aus.

"Vielleicht hätte es Julian ein bisschen geschickter machen und intern in der Kabine die Spieler wachrütteln können", übte der 61-Jährige in der Sendung "Sky90" leise Kritik an Nagelsmann.

Die gesamte Standpauke erachtete Matthäus als "überflüssig, weil die Spieler ganz genau wissen, worum es am Dienstag geht."

Lothar Matthäus über den FC Bayern: "Gegen Paris wissen die Spieler worauf es ankommt." #sky90 pic.twitter.com/5gzdPrsLnE — Sky Sport (@SkySportDE) 12. Februar 2023

Nicht nur die lebende Bayern-Legende ist überrascht, wie dünnhäutig Nagelsmann geworden ist. "Da sieht man auch, wie groß der Druck auf ihn geworden ist", verdeutlichte Matthäus.