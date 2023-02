Bayern-Star Sané sendet Kampfansage nach Paris

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Leroy Sané will mit dem FC Bayern hoch hinaus

Obwohl die Generelprobe für den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain geglückt ist, herrscht beim FC Bayern dicke Luft. Offensivstar Leroy Sané will sich von der allgemeinen Missstimmung allerdings nicht anstrecken lassen.

Wenn der FC Bayern am Dienstagabend bei PSG gastiert, wird auch Leroy Sané besonders im Fokus stehen. In den vergangenen Wochen war der deutsche Nationalspieler noch einer der konstanteren Profis im Kader des Rekordmeisters, auch wenn ihm zu seiner Topform noch einiges fehlt.

Die kommende Aufgabe in der Königsklasse geht der 27-Jährige trotz aller Nebenkriegsschauplätze selbstbewusst an. "Wir wissen, was zu tun ist", versicherte Sané vor dem Hinspiel auf der Bayern-Homepage.

"Ich bin immer optimistisch. Der FC Bayern hat in diesem Wettbewerb schon immer abgeliefert", betonte der Angreifer: "Wir kennen unsere Stärken, und die müssen wir abrufen. Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt da sein."

FC Bayern mit Respekt vor PSG: "Sie haben große Namen"

Sané ist fest davon überzeugt, dass dies gelingen wird. "Unsere Mannschaft besteht aus tollen Fußballern, wir sind defensiv stabil und vorne heißt es: Attacke!", so der Tempodribbler.

Gleichwohl werde es in Paris "spannend, sie haben große Namen in ihren Reihen", ergänzte Sané mit Blick auf die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar.

Der FC Bayern trifft zum vierten Mal binnen sechs Jahren auf PSG. Im Finale 2020 hatte Kingsley Coman den deutschen Rekordmeister auf Europas Fußball-Thron geschossen, im Viertelfinale 2021 schieden die Münchner unglücklich aus (2:3/1:0). Nach dem 0:3 in der Gruppenphase 2017/18 in Paris verlor Trainer Carlo Ancelotti seinen Job, im Rückspiel hieß es 3:1.

Zuletzt schlug sich PSG mit einer Formkrise herum, auch bedingt durch mehrere Verletzungen von Topspielern. Wer diesmal als Favorit ins Rennen geht, ist daher völlig offen.