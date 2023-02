Schalker Torflaute? Frey setzt markige Sprüche dagegen

IMAGO/UWE KRAFT

Michael Frey hat mit dem FC Schalke 04 noch einiges vor

Keine Tore, kein Problem? Ganz so einfach ist es für Winter-Neuzugang Michael Frey natürlich nicht. Trotz allem hat sich der Stürmer des FC Schalke 04 selbstbewusst gezeigt und die aktuelle Flaute mit einer markigen Kampfansage gekontert.

Seit neun Spielen ist Thomas Reis nun schon Cheftrainer des FC Schalke 04. Lediglich drei Tore stehen seitdem für den offensivschwachen Bundesliga-Aufsteiger zu Buche. Allerdings erzielten die Knappen auch vor Reis' Engagement nur elf Treffer in den vorangegangenen elf Spielen. Zu wenig, um genug Punkte für den Klassenerhalt zu holen.

Im Winter kam daher unter anderem Angreifer Michael Frey, um die Offensive zu verstärken. Doch auch der vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen geliehene (und mit einer Kaufoption versehene) Schweizer konnte sich bislang nicht in die Torschützenliste von S04 eintragen.

Im letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg, dem dritten 0:0 in Folge, war der 28-Jährige immerhin kurz davor. Doch ein Abseitspfiff annullierte den wuchtigen Drehschuss des Routiniers, der sich nun selbst in die Pflicht nahm.

"Ich kann Tore schießen", betonte Frey gegenüber dem "kicker", um markig hinzuzusetzen: "Ich habe in meiner Karriere schon mehr als 130 Tore geschossen."

In der Tat gelangen ihm in der Hinrunde in Antwerpen wettbewerbsübergreifend bereits neun Treffer. In der letzten Saison stand Frey in der Endabrechnung gar bei 22 Liga-Toren.

Frey verrät: Schalke 04 "trainiert das" jeden Tag

"Aber jetzt muss es auch mal bei Schalke passieren, das weiß ich. Ich werde alles dafür geben, dass es klappt", versprach der Eidgenosse und erinnerte sich nebenbei noch selbst an seine Aufgabe, für die er im Winter geholt wurde: "Als Stürmer bin ich maßgeblich dafür zuständig, dass wir Tore erzielen."

Um das große Ziel zu erreichen, scheuen er und seine Kollegen keine Mühen, verriet Frey: "Wir trainieren das jeden Tag".

Dem Eindruck, dass Schalke gar nicht mehr in der Lage ist, ein Tor zu schießen, trat der Schweizer derweil strikt entgegen. "Wir sind gefährlich und haben Torchancen. Und es ist ja nicht so, dass wir keine Tore schießen können", bekräftigte Frey. Die Zahlen unter Reis sprechen jedoch bislang eine andere Sprache.

In einer sport.de-Umfrage bewerten 28 Prozent der Abstimmenden Schalkes bisherige Saison mit der Schul-Note 6, 42 Prozent vergeben eine 5, weitere 15 Prozent sehen eine ausreichende Leistung.