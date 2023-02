Warum Bayerns Cancelo jetzt ein "kompletter Spieler" ist

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Joao Cancelo ist beim FC Bayern direkt Stammspieler geworden

Auf der Zielgeraden der Winter-Transferperiode hat sich der FC Bayern die Dienste von Joao Cancelo gesichert. Mit dem Leihspieler von Manchester City, der zunächst bis zum Sommer vom englischen Meister ausgeliehen wurde, kam zuletzt die sportliche Wende.

Drei Spiele bestritt der Portugiese bisher für den deutschen Rekordmeister in der Bundesliga und im DFB-Pokal, alle drei wurden gewonnen.

Cancelo brachte dabei direkt seine größten Stärken ein, für die er mit großen Vorschusslorbeeren versehen nach München geholt wurde.

Sein ausgeprägter Offensivdrang als Außenverteidiger, ein großer Spielwitz und Ideenreichtum im Aufbau, vor allem aber seine punktgenauen Flanken und Pässe im gegnerischen Spieldrittel gelten als wichtigste Argumente des 28-Jährigen, sich direkt als neuer Stammspieler beim FC Bayern zu etablieren.

In seinem Jahr bei Juventus Turin von 2018 bis 2019 spielte er unter anderem auch mit 2014er-Weltmeister Sami Khedira zusammen. Gegenüber dem "kicker" erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler nun, welche Qualitäten Cancelo für sein Team einbringt: "Er hat seine Stärken in der Offensive, hat eine sehr gute Geschwindigkeit und unheimlich gute Dribblings", so der heutige TV-Experte.

Außerdem habe sich Cancelo auch in seinem Abwehrspiel als Rechtsverteidiger weiterentwickelt und wurde von Khedira daher als "kompletter Spieler" tituliert, der außerdem ein "angenehmer und guter Charakter" sei.

Joao Cancelo drängte auf Abschied von Manchester City

Vor allem das Defensivverhalten galt bei den vorherigen Stationen des portugiesischen Nationalspielers immer wieder als Problem. Als zu nachlässig in seinen Laufwegen, zu inkonsequent im Zweikampfverhalten wurde er bisweilen von seinen Trainern kritisiert. Lücken, die der Außenverteidiger mittlerweile weitestgehend geschlossen hat.

Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann verwies außerdem auf "eine sehr gute Kreativität und auch eine Variabilität, weil er sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette spielen kann".

Der Neuzugang, der nach drei Pflichtspielen in Folge über 90 Minuten auf der Bank bei Manchester City. auf einen Winterwechsel drängte, will am Dienstag bei Paris Saint-Germain nun auch auf der großen Champions-League-Bühne im Bayern-Trikot glänzen.

Spätestens im Sommer muss sich der FC Bayern dann entscheiden, ob er sich die feste Verpflichtung des bisherigen Leihspielers wirklich 70 Millionen Euro kosten lassen will. Cancelos Arbeitspapier bei den Cityzens läuft ansonsten noch langfristig bis 2027.