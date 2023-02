Kehl drückt beim BVB auf die Euphoriebremse

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sportdirektor beim BVB: Sebastian Kehl

Nach der Winterpause eilt der BVB in der Fußball-Bundesliga von Sieg zu Sieg, sogar Tabellenführer FC Bayern ist mittlerweile wieder in Schlagdistanz. Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl tritt vorsichtshalber auf die Euphoriebremse.

Trainer Edin Terzic lobte die "hohe Qualität" seines Kaders, Torschütze Julian Brandt schwärmte von einer "guten Euphorie" - am nötigen Selbstvertrauen mangelte es Borussia Dortmund nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg bei Werder Bremen am Samstag nicht.

Mit breiter Brust und einer makellosen Siegesserie im Rücken will der BVB mit leichter Verspätung doch noch ins Titelrennen eingreifen. Drei Zähler trennen die Westfalen derzeit vom Ligaprimus FC Bayern.

"Jeder kann die Tabelle lesen, aber wir haben auch noch viele Aufgaben vor uns", warnte Sportdirektor Sebastian Kehl nun im "kicker". Man wolle zwar "bis zum Schluss oben dabeibleiben", allerdings gebe es "keine Notwendigkeit, jetzt mit der Mannschaft über die Meisterschaft zu reden", so der Ex-Profi weiter.

Formstarker BVB heiß auf den FC Chelsea

Kehl dürfte jedoch bewusst sein, dass die Begeisterung im und rund um den Verein mit jedem Sieg zunimmt. In der Bundesliga scheinen die Schwarz-Gelben momentan jeden Gegner schlagen zu können.

Und selbst gegen den in der Winterpause hemmungslos einkaufenden FC Chelsea geht der Bundesliga-Dritte am Mittwochabend (21:00 Uhr/DAZN) in der Champions League alles andere als chancenlos auf den Platz.

Der formstarke Julian Brandt formulierte eine klare Ansage an den Premier-League-Klub: "Natürlich dürfen wir nicht überdrehen, aber wir wissen auch, wer wir sind."

Es scheint, als habe der BVB die über weite Strecken enttäuschende Hinserie erfolgreich abgeschüttelt. In allen Wettbewerben soll nun das Maximum her, was die Aufbruchstimmung in Dortmund weiter befeuert - aller Warnungen von Sebastian Kehl zum Trotz ...