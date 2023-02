Sonder-Lob für BVB-Star: "Auch für Bayern interessant"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Spielen beim BVB groß auf: Julian Brandt und Gregor Kobel

Borussia Dortmund ist mit einer perfekten Serie aus sechs Siegen ins neue Kalenderjahr gestartet. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nun die Stärken des BVB analysiert. Eine wichtige Rolle nimmt Schlussmann Gregor Kobel ein, den er zugleich dem FC Bayern nahelegte.

Gregor Kobel ist für Lothar Matthäus eine der "Komponenten" des Dortmunder Erfolgsrezepts im Jahr 2023, wie er am Sonntag bei "Sky90" ausführte. Der Schweizer sei längst nicht nur einer der besten Torhüter in der Bundesliga, "sondern in Europa. Er bringt alle Voraussetzungen mit".

Der 25-Jährige kam 2021 vom VfB Stuttgart zum BVB, wo er sich auf Anhieb den Stammplatz sicherte. Sein Vertrag ist bis 2026 gültig. Doch Matthäus sieht Kobels Zukunft nicht unbedingt für immer in Schwarz-Gelb. Er wiederholte seine Einschätzung, dass Kobel "wahrscheinlich für Bayern München ein interessanter Spieler" sein könnte.

Der deutsche Rekordmeister hat sich zwar erst im Winter mit Yann Sommer zwischen den Pfosten verstärkt, zur kommenden Saison kämpfen mit dem Ex-Gladbacher, Manuel Neuer sowie Leih-Rückkehrer Alexander Nübel - Stand jetzt - gleich drei Torhüter um den Stammplatz. Ein Kobel-Transfer zum FC Bayern wäre also etwas, das die Bayern ab dem Sommer 2024 angehen könnten.

Matthäus über die neue Stärke des BVB

Die in den vergangenen Monaten immer wieder aufkommenden Spekulationen hatte Kobel indes jüngst erst gegenüber "Sport Bild" kommentiert: "Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Gerüchten. Ich stehe beim BVB unter Vertrag und habe mit diesem Klub und dieser Mannschaft Ziele, auf die ich mich voll fokussiere." Er habe mit Borussia Dortmund "extrem viel vor".

Weitere Gründe für Dortmunds momentanen Aufschwung sind laut Lothar Matthäus derweil die durch die Verletzungsrückkehrer breitere Ersatzbank, was "immer wichtig" sei für einen Trainer: "Da kann sich keiner ausruhen."

Zudem: "Julian Brandt wacht auf, spielt riesig. Adeyemi ist angekommen. Und in der Innenverteidigung hat man mit Schlotterbeck und Süle zwei Typen, die mal dazwischenhauen, die zeigen, wo es lang geht."