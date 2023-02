Biathlon-Superstar Bö erklärt seinen irren Haaland-Jubel

IMAGO/GEPA pictures/ Thomas Bachun

Johannes Thingnes Bö mit seinem ikonischen Haaland-Jubel

Nach einer weiteren überragenden Demonstration der Stärke ist Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö am Sonntagnachmittag zu seiner dritten Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften von Oberhof gelaufen. Im Verfolgungsrennen siegte er nach fehlerfreier Leistung mit deutlich über einer Minute Vorsprung auf die Konkurrenz und zeigte weniger Meter vor dem Zieleinlauf sogar noch in aller Ruhe eine Jubelpose à la Erling Haaland.

Nach seinem nunmehr insgesamt 15. Weltmeistertitel erklärte Bö gegenüber norwegischen Medien, was es mit der ikonischen Siegerpose noch während des Rennens auf sich hatte.

"Manchmal muss man sich etwas einfallen lassen. Und ihn fand ich schon immer genial", sagte Bö gegenüber der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" über seinen Jubel, der an den norwegischen Fußballstar und Ex-BVB Profi Erling Haaland angelehnt war.

Dieser hatte vor über einem Jahr in ähnlicher Pose, kniend auf dem linken Bein und mit dem ausgestreckten Zeigefinger in Richtung des Publikums und der Fotografen, für eine bis heute berühmte Aufnahme gesorgt, die vor allem in seiner norwegischen Heimat extrem viral ging.

Der Instagram-Post des Haaland-Jubels aus dem damaligen Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg wurde bis heute über zwei Millionen Mal gelikt.

"Haaland ist extrem groß, vor allem in Deutschland. Ich bin vielleicht nicht so groß wie er, aber eine gute Nummer zwei", scherzte Bö nach seinem ersten Weltmeistertitel überhaupt in einem Verfolgungsrennen.

Haaland schoss 62 Bundesliga-Tore für den BVB

Der Haaland-Jubel des Biathlon-Helden war damit auch ein spezieller Gruß an das deutsche Publikum in Oberhof, welches dem 28-Jährigen trotz riesiger Unterlegenheit der DSV-Starter zu Tausenden applaudierte und zujubelte. Bester Deutscher Biathlet war am Sonntag bekanntlich Johannes Kühn als Sechster mit knapp zweieinhalb Minuten Rückstand.

Vor seinem Wechsel zum englischen Meister Manchester City im letzten Sommer hatte Stürmerstar Erling Haaland zweieinhalb Jahre beim BVB in der Bundesliga unter Vertrag gestanden und in 67 Ligaspielen für Dortmund überragende 62 Tore geschossen.