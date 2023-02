IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Stefan Effenberg sieht den FC Bayern vor entscheidenden Wochen

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain könnte die Stimmung beim FC Bayern besser sein. Trainer Julian Nagelsmann wirkte zuletzt auffällig gereizt, ging teils sogar die eigenen Spieler an. Ex-Profi Stefan Effenberg kann die dünnhäutigen Reaktionen des Übungsleiters in Teilen verstehen, sieht ihn ungeachtet dessen aber in einer Bringschuld.

Nach einem 3:0-Heimsieg könnte man beim FC Bayern eigentlich von einer gelungenen Generalprobe für die Königsklasse sprechen, doch die über weite Strecken uninspirierte Leistung des Rekordmeisters gegen Kellerkind VfL Bochum sorgte nach Spielschluss für Diskussionen.

Coach Nagelsmann sah sich gar gezwungen, seine Mannschaft öffentlich zu rüffeln - und das nur wenige Tage vor dem Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Ein solche Performance werde gegen das französische Starensemble nicht reichen, polterte der 35-Jährige.

Auch Stefan Effenberg sah die jüngste Darbietung der Münchner kritisch. Der FC Bayern habe gegen Bochum "nicht gut performt" und benötige jetzt eine "Leistungssteigerung", schrieb der frühere Nationalspieler in seiner "Sport1"-Kolumne.

Effenberg: Nagelsmann beim FC Bayern "nicht unantastbar"

Effenberg fand zwar "gut, was Nagelsmann gesagt hat, um nochmal die Sinne zu schärfen", zugleich warnte der 54-Jährige vor den Auswirkungen der "Wochen der Wahrheit" auf den Bayern-Trainer.

Nicht nur die Champions League sei wichtig, auch Bundesliga und DFB-Pokal müssten beachtet werden. "Da werden die Verantwortlichen auch drauf schauen", betonte Effenberg.

Entscheidend sei jetzt, "wie Bayern auftritt", erklärte der gebürtige Hamburger: "So sang- und klanglos, wie letztes Jahr gegen Villarreal, solltest du nicht ausscheiden. Daran wird Nagelsmann gemessen."

Im Falle eines Fiaskos könnte auch der Übungsleiter auf der Kippe stehen, mutmaßte Effenberg: "Ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, dass er felsenfest oder unantastbar ist."