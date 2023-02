Upamecano: So will der FC Bayern Messi stoppen

IMAGO/Jose Breton

Bei der Partie des FC Bayern gegen PSG kommt es erneut zum Duell zwischen Dayot Upamecano (r.) und Lionel Messi

Wenn der FC Bayern am Dienstagabend bei Paris Saint-Germain um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League spielt, dann wird es wohl besonders an Dayot Upamecano liegen, das gegnerische Star-Trio im Sturm in Schach zu halten. Vor der Partie verriet der Franzose, wie die Münchener Weltmeister Lionel Messi und Co. stoppen wollen.

Bereits im Achtelfinale der Champions League wird sich ein Top-Favorit auf den Titel aus der Königsklasse verabschieden müssen. Mit Paris Saint-Germain hat der FC Bayern das wohl schwerste Los aus dem Topf der Gruppenzweiten erwischt. Dayot Upamecano ist dennoch optimistisch, dass der deutsche Rekordmeister das Viertelfinale erreicht.

"Ich schaue immer nach vorne und gebe jetzt alles für meinen Verein. Ich war schon immer ein Kämpfertyp und habe den Anspruch, niemals nachzulassen. Wir haben hier beim FC Bayern große Ziele zusammen – und die will ich auch alle erreichen", stellte der Innenverteidiger in einem Interview mit den Vereinsmedien klar.

FC Bayern: Upamecano warnt vor PSG-Star Lionel Messi

Aufgrund der großen Qualität des französischen Meisters, besonders in der Offensive, sei der FC Bayern aber gewarnt.

"PSG ist ein Weltklasseteam mit schnellen Offensivspielern. Wir werden uns intensiv vorbereiten und müssen schon im Training maximal konzentriert sein", erklärte der 24-Jährige, dem als Abwehrchef die Aufgabe zu Teil sein wird, den argentinischen Superstar Lionel Messi zu stoppen.

"Messi ist ein absoluter Ausnahmespieler – egal, ob er für Argentinien oder für Paris am Ball ist. Wir müssen als Gruppe verteidigen und immer die richtigen Lösungen parat haben", warnte Upamecano, der bereits im WM-Finale auf Messi traf.

Damals behielt der argentinische Nationalspieler die Oberhand. Geht es nach Upamecano, soll sich das auf Vereinsebene möglichst nicht wiederholen.