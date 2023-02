BVB-Ass glaubt an Sieg gegen Chelsea: "Da brennt der Baum"

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Salih Özcan beim letzten Bundesliga-Spiel des BVB gegen Werder Bremen

Am kommenden Mittwochabend (ab 21:00 Uhr) hat der BVB den FC Chelsea zu Gast im heimischen Stadion. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League will Borussia Dortmund dabei den siebten Pflichtspielsieg im Jahr 2023 einfahren, wie auch Mittelfeldmann Salih Özcan betonte.

Der 25-Jährige zeigte sich im Interview auf dem BVB-YouTube-Channel sehr zuversichtlich, dass er mit seiner Mannschaft gegen den vermeintlichen Favoriten aus London bestehen wird.

"Ich bin voller Optimismus. Wir reiten auf einer Welle, bleiben aber weiter bei uns. Wir werden versuchen, Chelsea da wegzuhauen und ich glaube auch, dass es uns gelingen wird", so Özcan, der in seiner ersten Spielzeit bei den Westfalen bereits auf 23 Pflichtspiel-Einsätze kommt.

Özcan erkennt im Spiel seines BVB eine verbesserte Struktur und Konsequenz. Diese Qualitäten sollen seinem Team dabei verhelfen, im Hinspiel gegen den FC Chelsea vorzulegen: "Ich glaube, bei Chelsea brennt im Moment ein bisschen mehr der Baum bei den ganzen Wechseln und dem ganzen Drumherum. Da können wir einfach bei uns bleiben. Gerade zu Hause, wenn wir die Fans bei uns haben, glaube ich schon, dass das ein Sieg wird."

Özcan erkennt neue Widerstandsfähigkeit beim BVB

In der Tat hatten die Blues in den letzten Wochen mit ihrer ausufernden Transferpolitik sowie einer anhaltenden Ergebniskrise in der Premier League für Schlagzeilen gesorgt. Das Team um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz kam auch am vergangenen Wochenende bei West Ham United nur zu einem 1:1-Unentschieden und rangiert in der Tabelle derzeit lediglich auf Platz 9.

Im Jahr 2021 hatten die Londoner unter dem damaligen Teammanager und Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel noch die Champions League gewonnen.

BVB-Star Öczan erkennt zudem eine neue Widerstandsfähigkeit im Spiel der Schwarz-Gelben, welche ihnen ebenfalls zu der beeindruckenden Siegesserie im neuen Kalenderjahr verholfen hat: "Das Ding ist, dass wir die Sachen annehmen. Wir nehmen es an, auch mal in Rückstand zu sein, weiter unsere Aufgaben zu machen und bis zum Ende durchzuziehen. So gewinnen wir dann auch solche Spiele."