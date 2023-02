Frank Hoermann/ SVEN SIMON

Der Einsatz von Kylian Mbappé (r.) ist noch fraglich

Nach sechs Pflichtspielen in 2023 ohne Niederlage will es der FC Bayern jetzt in der Champions League wissen. Im Hinspiel des Achtelfinales treten die Münchner beim französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain an. Wo wird PSG vs. FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Womöglich kommt dieses Aufeinandertreffen der beiden europäischen Top-Klubs und Mitfavoriten auf den Titel in der Königsklasse genau zur richtigen Zeit aus Sicht des FC Bayern.

Schließlich befand sich Paris Saint-Germain in den ersten Wochen des neuen Kalenderjahres alles andere als in Bestform. In der Ligue 1 setzte es am Wochenende eine bitterböse 1:3-Schlappe gegen die AS Monaco.

Insgesamt war es schon die dritte Niederlage in der Liga in 2023. Der komfortable Vorsprung in der französischen Meisterschaft zum Jahreswechsel ist auf nur noch fünf Punkte zusammengeschmolzen.

Einer der Gründe für das Formtief der Pariser war zuletzt auch eine Verletzungsmisere bei den Superstars. Sowohl Kylian Mbappé als auch Lionel Messi fielen bis vor Kurzem mit Oberschenkelproblemen beziehungsweise einer Sehnenverletzung im Knie aus. Ob das Star-Duo am Dienstagabend im Parc des Princes auflaufen wird, bleibt wohl bis kurz vor Anpfiff ein Geheimnis.

Wo wird die Partie Paris Saint-Germain vs. FC Bayern im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft PSG vs. FC Bayern live im TV und Stream