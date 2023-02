Kabinen-Zoff bei PSG vor dem Spiel gegen den FC Bayern

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Vor dem Spiel gegen den FC Bayern sorgte Neymar für schlechte Stimmung bei Paris Saint-Germain

Vor dem wichtigen Spiel in der Champions League gegen den FC Bayern hängt bei PSG der Haussegen schief. Nicht nur die Fans des französischen Meisters waren nach der Niederlage bei der AS Monaco erbost, auch innerhalb der Mannschaft kam es laut Medienberichten zu Auseinandersetzungen.

Mit 1:3 setzte Paris Saint-Germain die Generalprobe für den Champions-League-Kracher gegen den FC Bayern München in den Sand. Ohne seine angeschlagenen Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi präsentierte sich der französische Top-Klub gegen die AS Monaco in einer besorgniserregenden Form.

Nach dem Spiel herrschte daher massig Frust. Nicht nur bei den Fans, die PSG-Kapitän nach dem Spiel besänftigen musste und auf das kommende Spiel in der Königsklasse einschwor, sondern auch innerhalb des Teams.

Besonders der brasilianische Superstar Neymar sorgte in der Kabine nach dem Spiel laut "L'Equipe" für mächtig Unruhe.

PSG vor dem Bayern-Spiel mit "beschämender Haltung"

Demnach habe der ehemalige Barca-Star seinen Teamkollegen Vitinha vor seinen Mitspielern gerügte. Vitinha habe Neymar den Ball zu selten in gefährlichen Position zugespielt, heißt es in der französischen Sportzeitung.

Auch Youngster Hugo Ekitike habe auf Grund seiner schlechten Entscheidungsfindung sein Fett weg bekommen.

Nach dem Spiel erreichten die Spannungen dann einen neuen Höchststand, als sich auch Sportdirektor Luis Campos in die Meinungsverschiedenheit einmischte, berichtet "getfootballnewsfrance.com".

Dieser habe der Mannschaft "Mangel an Aggressivität" und eine "beschämende Haltung" vorgeworfen. Die Aussagen führten demnach zu einer "lebendigen und hitzigen" Diskussion in der PSG-Kabine. Sogar die Monaco-Stars sollen die Unruhe mitbekommen haben.

Die Kritik von Campos sei dabei wohl aber nicht bei jedem Spieler auf Verständnis gestoßen. Allen voran Neymar und Innenverteidiger Marquinhos boten dem sportlichen Leiter des Teams Paroli und waren sich einig, dass es andere Gründe für die schlechte Leistung der Mannschaft gab.