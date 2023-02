Schalke-Zugang rechtfertigt schwache Leistungen

IMAGO/RHR-FOTO

Neues Abwehrduo beim FC Schalke 04: Moritz Jenz und Maya Yoshida

Beim FC Schalke 04 zeigt die Formkurve nach oben - und das ohne einen einzigen Sieg im neuen Jahr! Vor allem die verbesserte Defensive, die in der Fußball-Bundesliga zuletzt drei Mal in Folge die Null hielt, macht den Knappen im Abstiegskampf Hoffnung. Routinier Maya Yoshida ist für die gewonnene Konstanz in der Abwehr dankbar.

"Wir sind auf dem richtigen Weg" - Worte, die man so auf Schalke länger nicht mehr gehört hat. Nach dem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg, der dritten Nullnummer in Serie, ist der Glaube bei Sommer-Zugang Maya Yoshida und seinen Teamkollegen an die eigene Stärke zurück.

Der Japaner nennt die Entwicklung bei den Königsblauen in den vergangenen Begegnungen "sehr positiv", auch wenn ein Dreier weiter auf sich warten lässt. Dennoch hat Schlusslicht S04 im Kampf um den Klassenerhalt neuen Mut geschöpft.

Gehörigen Anteil an der neuen Stabilität der Hintermannschaft hat Winterneuzugang Moritz Jenz, der sich in Windeseile zum Leistungsträger gemausert und bislang immer durchgespielt hat.

"Er ist jung, aber erfahren. Und hat eine ruhige Art, die unserem Spiel generell guttut", schwärmte Yoshida im "kicker" von seinem neuen Nebenmann.

Yoshida über schwere Zeit beim FC Schalke: "Es ist nicht einfach ..."

Der zuvor wackelige 34-Jährige profitiert enorm vom überaus robust auftretenden Jenz, der seinen Stammplatz unter Trainer Thomas Reis so schnell nicht mehr hergeben dürfte.

"Es ist nicht einfach, nahezu jedes Spiel die Partner zu wechseln, das haben wir im ersten Teil der Saison häufiger getan", merkte Yoshida kritisch an. Nun herrscht in der Verteidigung endlich Kontinuität.

Am kommenden Wochenende wollen die Schalker im Idealfall wieder die Null halten, was angesichts des Gegners allerdings kein leichtes Unterfangen wird: Der Tabellenzweite Union Berlin bittet am Sonntag im Stadion an der Alten Försterei zum Tanz.