IMAGO/Simon Stacpoole

Marco Reus und Jude Bellingham wollen den FC Chelsea schlagen

Besser hätte der BVB kaum ins Kalenderjahr 2023 starten können. Alle sechs bisherigen Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal wurden gewonnen, jetzt soll die Topform auch gegen den FC Chelsea in der Champions League gezeigt werden. Die Blues sind am Mittwochabend ab 21 Uhr in Dortmund zu Gast. Wo läuft BVB vs. FC Chelsea live im TV und Stream?

Spätestens nach dem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen am vergangenen Wochenende ist klar: Borussia Dortmund schickt sich an, 2022/2023 in allen drei Wettbewerben ein ernsthafter Titelkandidat werden zu können.

Zu der zweifelsohne hohen fußballerischen Qualität im Kader von Cheftrainer Edin Terzic kam zuletzt auch noch die vielfach vermisste Mentalität sowie eine neue Widerstandsfähigkeit, die dem BVB insgesamt zu starken Resultaten verhalf.

Gegen den FC Chelsea, welcher nach einer ausufernden Transferperiode und einer anhaltenden Ergebniskrise in der englischen Meisterschaft in argen Schwierigkeiten steckt, starten die Schwarz-Gelben derzeit keinesfalls als Außenseiter und rechnen sich vor heimischer Kulisse gegen den Champions-League-Sieger von 2021 eine Menge aus.

Es ist übrigens das erste direkte Duell überhaupt in der langen Geschichte beider Vereine.

Wo wird die Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft BVB vs. FC Chelsea live im TV und Stream