"Es war kein Hilferuf": Nagelsmann zählt Medien an

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern hat sich zum Kracher gegen PSG geäußert

Wenn der FC Bayern am Dienstagabend (21:00 Uhr) im Rahmen der Champions League bei Paris Saint-Germain gastiert, wird der erste Blick auf die Aufstellungen wohl noch ein wenig mehr Aussagekraft als ohnehin haben. Die große Frage: startet PSG mit den zuletzt verletzten Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé? Auf der Pressekonferenz vor der Partie wurde auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann mit den Personalien konfrontiert.

"Messi ist ein Spieler mit sehr viel Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es ihn aus der Bahn wirft, wenn er mal nicht trainiert", erklärte Nagelsmann, dass er den Berichten über die Trainingsleistungen des mehrfachen Weltfußballers wenig Beachtung schenkt.

Allerdings gab der Bayern-Coach auch zu, dass Messi das gegnerische Team immer vor eine Herausforderung stellt: Den Routinier könne man "nie über 90 Minuten" stoppen und wenn, dann "nur im Kollektiv".

Nagelsmann geht zudem davon aus, dass auch Mbappé auf dem Rasen stehen wird. Ob von Beginn an oder erst nach 60 Minuten, um schnelle Konter gegen den vielleicht schon etwas müden FC Bayern zu fahren, sei natürlich die Frage.

"Generell ändert sich aber nicht sehr viel daran, dass wir versuchen werden, unseren besten Fußball auf den Rasen zu bekommen", so der 35-Jährige weiter.

Klar sei aber auch: "Wenn beide Stars spielen können, können sie jeder Mannschaft der Welt wehtun", erklärte Nagelsmann.

PSG mit Mbappé gegen den FC Bayern? "Ich war mir nicht sicher, dass er spielen wird"

Vor allem die Diskussion um die Einsatzfähigkeit von Mbappé erhielt in der letzten Woche Brisanz, da Nagelsmann nach der Bekanntgabe von PSG, Mbappé habe sich verletzt, erklärte, er gehe davon aus, dass der Superstar spielen könne. Dass er PSG aber keineswegs eine Finte unterstellen wollte, stellte Nagelsmann erneut klar.

"Ich war mir nicht sicher, dass er spielen wird, sondern ich habe gesagt, dass ich die Mannschaft so vorbereite, als ob er spielt. [...] Jetzt gehe ich davon aus, dass er von Beginn an spielen kann." Schließlich sei es seine Aufgabe, die Mannschaft auf alle Begebenheiten vorzubereiten.

Des Weiteren äußerte sich Nagelsmann zur deutlichen Kritik an seinem Team nach dem 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum. "Generell war die Kritik nicht nur an die Mannschaft gerichtet, daher habe ich auch immer vom Wir gesprochen. Ich habe den Anspruch, dass ich bei einem Sieg meinen Teil davon abbekomme, daher weiß ich auch, dass ich an Niederlagen eine Mitschuld trage", so der Übungsleiter, der mit der Bewertung seiner Aussagen in den Medien hadert:

"Ich habe nicht draufgehauen, es war auch kein Hilferuf, wie ich es warum auch immer gelesen habe. Generell bin ich immer dafür offen, das Spiel so zu schildern, wie ich es gesehen habe. Was man aus der Medienlandschaft dafür zurückbekommt, ist nicht immer Dankbarkeit", so Nagelsmann vielsagend.

Im Fokus stehe nun aber ohnehin nur noch die Partie gegen PSG, die auch für ihn "persönlich natürlich ein wichtiges Spiel" sei. Am Dienstag erwarte er "ein Duell auf Augenhöhe - 50:50. Es wird morgen noch nichts entschieden, aber es wird natürlich ein Weg geebnet."