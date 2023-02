Liebeserklärung von Schalke-Star: "Noch lange hierbleiben"

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Hat beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis 2026: Rodrigo Zalazar

Sollte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 am Ende der Saison erneut den bitteren Gang ins Unterhaus antreten müssen, würde Rodrigo Zalazar wohl naturgemäß zu jenen Spielern gehören, die aufgrund ihres Marktwertes zu den Wechselkandidaten zählen. Doch geht es nach dem Spielmacher, dann bleibt er noch viele Jahre bei Königsblau.

Rodrigo Zalazar fühlt sich beim FC Schalke 04 trotz der sportlich weiter prekären Situation pudelwohl. Nach seiner Ausleihe von Eintracht Frankfurt hatte er nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr bei S04 einen Festvertrag bis 2026 erhalten - den er liebend gerne erfüllen möchte.

"Ich liebe diesen Klub, liebe die Fans und hoffe, dass ich noch ganz lange hierbleiben kann", sagte Zalazar gegenüber der "WAZ". Beeindruckt zeigte er sich vor allem von den blau-weißen Anhängern: "Gelsenkirchen ist eine Arbeiterstadt. Viele Leute verdienen hier nicht besonders viel Geld, aber kaufen sich trotzdem Tickets, um uns in der Arena zu unterstützen – das ist etwas ganz Besonderes."

Die Mannschaft erfahre trotz der vielen Niederlagen in der Saison "so viel Liebe", auch ihm persönlich werde viel Zuneigung entgegengebracht. "So etwas habe ich in meinem Leben noch nirgendwo anders erlebt."

FC Schalke 04 muss beim 1. FC Union Berlin ran

Nun endlich wieder in der Startelf gestanden zu haben, war für den 23-Jährigen "großartig. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet". Zalazars letzte Berufung in die Anfangsformation war am 4. Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Union Berlin, als es eine 1:6-Klatsche setzte.

Gegen Wolfsburg hielt er trotz der langen Pause 90 Minuten durch. Am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) will er ausgerechnet beim Tabellenzweiten Union mit seiner Mannschaft nach drei Spielen ohne Treffer endlich wieder Tore erzielen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

"Wenn wir so weiterspielen wie aktuell, sind wir eine sehr gute Mannschaft", so der Mittelfeldspieler. "Nur der Ball muss endlich mal wieder reingehen. Viel fehlt uns nicht."