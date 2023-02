Schalke-Legende macht Hoffnung auf den Klassenerhalt

IMAGO/Mutsu Kawamori

Atsuto Uchida hat die Hoffnungen auf einen Ligaverblieb des FC Schalke 04 nicht aufgegeben

In der Bundesliga-Rückrunde zeigte sich der FC Schalke 04 defensiv stark verbessert. Für einen Sieg hat es nach der langen Winterpause bislang aber dennoch nicht gereicht. Trotz der immer dünner werdenden Luft im Abstiegskampf glaubt eine Legende der Knappen weiterhin an den Klassenhalt.

Als Atsuto Uchida noch selbst in der Bundesliga für den FC Schalke 04 aktiv war, wehte bei den Königsblauen noch ein ganz anderer Wind. 29 Mal kam der Japaner in der Champions League für den Traditionsklub zum Einsatz, bevor er 2017 den Verein zu Union Berlin verließ.

Von der Königsklasse ist auf Schalke nun schon lange keine Rede mehr. Viel mehr geht es um den Verbleib in der Bundesliga, der durch eine katastrophale Hinrunde bereits jetzt unwahrscheinlich scheint. Uchida ist dennoch optimistisch, dass die Gelsenkirchener den Sprung über den Strich bis zum Saisonende noch schaffen.

Uchida "denkt immer noch oft" an den FC Schalke 04

"So wie sie gegen Wolfsburg und zuletzt davor gespielt haben, macht das Hoffnung, dass sie es noch schaffen können. Sie haben auch gut gekämpft", erklärte der Ex-Profi gegenüber "Revier Sport". Es sei wichtig, dass "man in der Tabelle auch mal einen Sprung machen kann" und den ersten Sieg des Jahres einfährt.

Die Daumen hat Uchida derweil ganz fest gedrückt. Seine emotionale Verbundenheit ist nach wie vor riesig. "Ich denke immer noch oft an Schalke. Ich war lange nicht mehr bei einem Spiel in der Arena. Die Stimmung war wieder fantastisch. Das hat mir sehr gefallen. Ich komme immer wieder sehr gerne hierher", zeigte sich der 34-Jährige nach dem 0:0-Unetschieden gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend begeistert.

Ein wenig trauerte er dem verpassten Sieg gegen die Wölfe dann aber doch nach: "Jeder einzelne Spieler hat für sich gut gekämpft. Aber am Ende hat wohl die Qualität leider nicht für einen Sieg ausgereicht."