Stadionchaos beim BVB wohl bald beendet

IMAGO/Hans Blossey

Das altehrwürdige Stadion Rote Erde (unten) ist seit Monaten gesperrt

Schon seit Monaten ist es Borussia Dortmund nicht möglich, die Spielstätte Rote Erde zu nutzen. Allen voran die U23 des BVB, die in der 3. Liga spielt, ist von der Sperrung der Anlage betroffen. Jetzt könnte das Stadionchaos bald ein Ende haben.

So zumindest heißt es in einem jüngsten Bericht der "Ruhr Nachrichten".

Schon seit Monaten ist ein Spezialunternehmen damit beschäftigt, große Hohlräume aus dem Kohle-Zeitalter in Dortmund zu verfüllen. Diese befinden sich unter dem Stadionareal und sorgten für ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.

Die Verfüllungsarbeiten zogen sich monatelang hin. In der laufenden Spielzeit konnte die U23 noch kein einziges Heimspiel in ihrer gewohnten Spielstätte austragen, wich u.a. per Sondergenehmigung des DFB nach Wuppertal aus.

Laut dem Zeitungsbericht befinden sich die Arbeiten mittlerweile aber auf der Zielgeraden.

BVB-Rückkehr ins Stadion Rote Erde wohl terminiert

Um als Spielstätte wieder vollends für den Spielbetrieb in der 3. Liga zugelassen zu werden, muss unter der Grasnarbe zunächst noch eine neue Rasenheizung eingebaut werden. Mit der Installation dieser Anlage soll mittlerweile begonnen worden sein.

Im März soll die neue Rasenheizung betriebsfertig sein, anschießend könnte die BVB-Reserve endlich wieder auf die "Kampfbahn Rote Erde", wie das Stadion jahrzehntelang genannt wurde, zurückkehren.

Dass die Dortmunder in der laufenden Saison keine feste Heimspielstätte besaßen, machte sich in sportlicher Hinsicht durchaus negativ bemerkbar. Der BVB II rangiert in der Heimtabelle der 3. Liga auf dem 20. und letzten Tabellenplatz.

Das erste Spiel, welches in der 3. Liga wieder in der Roten Erde ausgetragen werden könnte, soll laut "Ruhr Nachrichten" die Partie gegen den SV Meppen am 15. April sein.

Die Heimspiele der Borussia, die bis dahin noch anstehen, sollen entweder im Signal Iduna Park oder wieder in umliegenden Arenen wie dem Stadion Niederrhein in Oberhausen ausgetragen werden.