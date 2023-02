Bayern oder PSG? Matthäus' Urteil überrascht

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Lothar Matthäus hält große Stücke auf den FC Bayern

Am Dienstag (21 Uhr) gastiert der FC Bayern im Achtelfinalhinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain. Viele Experten erwarten beim Duell zwischen dem Starensemble um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé und dem deutschen Rekordmeister eine Partie auf Augenhöhe. Auch Bayern-Coach Julian Nagelsmann schätzt die Chancen 50:50 ein. DFB-Legende Lothar Matthäus überrascht hingegen mit einem deutlichen Urteil.

"Für mich ist Bayern in beiden Spielen der Favorit und ich gehe davon aus, dass sie in die nächste Runde kommen", gibt sich der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei "Sky" auffallend zuversichtlich, dass sein Ex-Klub das Viertelfinale der Fußball-Königsklasse erreicht. "Das sage ich nicht als Fan oder ehemaliger Spieler, sondern aus voller Überzeugung. Paris kann glänzen, aber sie zerfallen auch regelmäßig. Ich glaube, Bayern ist die größere und bessere Einheit, kompakter, schneller und hungriger."

Eine alltägliche Partie ist der Vergleich mit den Parisern für die Bayern allerdings nicht, untermalt Matthäus. Gerade für die Klubführung um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn stehe "eine Menge auf dem Spiel", so Matthäus.

Fußstapfen beim FC Bayern "gigantisch"

"Nicht zuletzt aufgrund der extrem hohen Investitionen, die der Klub in den letzten zwei Jahren getätigt hat. So viel Geld wie aktuell hat der Verein noch nie ausgegeben", begründet der 61-Jährige seine Behauptung. So oder so bescheinigt er Salihamidzic und Kahn allerdings, sie würden "einen sehr guten Job" machen.

Um die "gigantischen Fußstapfen" ihrer Vorgänger Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge füllen zu können, brauche es jedoch "ein Weiterkommen gegen Paris und ich bin mir sicher, dass sie das schaffen werden. Sie alle wollen mit diesem Klub Geschichte schreiben. Dafür sind solche Spiele da", so Matthäus.

Ob der Optimismus des ehemaligen Bayern-Stars berechtigt ist, dürfte sich bereits im Hinspiel am Dienstag abzeichnen. Mit einem guten Auftrteen an der Seine könnten die Münchner schon den Grundstein für ein Weiterkommen legen.