Irres Gerücht! Elon Musk will Manchester United kaufen

IMAGO/Brendan Smialowski

Kauft Elon Musk Manchester United?

Dass Elon Musk Fan des englischen Top-Klubs Manchester United ist, ist alles andere als ein Geheimnis. Dass der Tech-Milliardär verrückten Mega-Investitionen nicht abgeneigt ist, ist ebenfalls bekannt. Nun könnte sich der Kreis schließen.

Die "Daily Mail" will erfahren haben, dass Elon Musk zu dem erlauchten Kreis möglicher Personen gehört, die Manchester United kaufen könnten. Als Grundlage für diese Information dienen der Zeitung zufolge nicht näher benannte Quellen.

Demnach soll der Twitter-, Tesla- und SpaceX-Eigentümer die Entwicklungen rund um den zum Verkauf stehenden Premier-League-Giganten genau im Blick behalten. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, den Klub zu übernehmen, würde er diese angeblich nicht auslassen.

Am 22. November 2022 hatten die aktuellen Eigentümer der Red Devils, die in der Fanszene wenig angesehene Glazer-Familie mitgeteilt, dass sie "strategische Alternativen" ausloten würden - einschließlich eines Verkaufs. Am Freitag soll eine Deadline für mögliche Offerten enden.

Um das Rennen zu machen, müssen potenzielle Interessenten angeblich etwa 5,1 bis 6,8 Milliarden Euro in den Ring werfen. Für Musk, mit einem geschätzten Vermögen von 178 Milliarden Euro eine vergleichsweise überschaubare Summe.

Musk-Scherz hielt United schon einmal auf Trab

Der "Daily Mail" zufolge sollen Dutzende möglicher Käufer die Voraussetzung für eine Übernahme erfüllt und einen genaueren Einblick in die Bücher am Old Trafford erhalten haben. Darunter angeblich auch ein Konsortium aus Saudi-Arabien.

Sollte dieses sich dazu entscheiden, ein Angebot abzugeben, so heißt es, würde ihnen ein "Aushängeschild" gut zu Gesicht stehen. Hier könnte Musk ins Spiel kommen, der über Strahlkraft in Hülle und Fülle verfügt.

Als Musk im August 2022 twitterte: "Außerdem kaufe ich Manchester United. Gern geschehen", stürzten sich die User massenhaft auf die Aussage.

Wenig später erklärte Musk auf Nachfrage zwar: "Es handelt sich um einen schon lange kursierenden Witz. Ich habe nicht vor, irgendein Sportteam zu kaufen." Um dann doch wieder einzuschränken: "Obwohl, wenn es irgendein Team wäre, wäre es ManUnited. Sie waren als Kind mein Lieblingsteam."

Bestätigt ist derweil bereits das Interesse des aktuell reichsten Briten Daniel Ratcliffe. Mögliche Käufer soll es auch in den USA und Indien sowie Katar geben.