"Total schwachsinnig": Basler verteidigt Nagelsmann

Jörg Schüler, via www.imago-images.de

Mario Basler hat sich zum FC Bayern geäußert

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Basler hat sich zur Lage beim FC Bayern geäußert. Der 54-Jährige ist von den aktuellen Diskussionen um die aus seiner Sicht nur vermeintlichen Krisenherde beim deutschen Fußball-Rekordmeister genervt.

Der FC Bayern ist in den letzten Wochen mal wieder der "FC Hollywood". Der Ärger um Manuel Neuer und dessen Verletzung, die Entlassung seines Torwarttrainers und das nachfolgende Frust-Interview, die Mode-Trip-Causa um Serge Gnabry oder die Diskussionen um Trainer Julian Nagelsmann: für Gesprächsstoff ist beim deutschen Rekordmeister gesorgt. Einer, der vor vielen Jahren selbst mal Teil des "FC Hollywood" war, kann mit der Aufregung überraschenderweise nichts anfangen.

Von "Sport1" gefragt, was er von dem Trubel um Neuer halte, sagte er nur: "Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, da sollte es nur um Fußball gehen." Allen im Klub müsse nun klar sein: "Um die Ziele zu erreichen, muss intern endlich Ruhe einkehren!"

Wäre er an der Stelle von Cheftrainer Nagelsmann "würde es mir völlig auf die Nerven gehen, dass ständig über andere Themen diskutiert wird", so Basler weiter.

Auch Nagelsmann selbst war zuletzt Zielscheibe der Kritik. Von vielen Seiten wird erwartet, dass es für ihn eng werden könnten, falls der FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain ausscheidet.

Auch hier kann Basler nur den Kopf schütteln. "Diese öffentlich geführte Diskussion, der Trainer müsse jetzt liefern, geht mir total auf die Nerven. Müssen die Spieler jetzt etwa nicht liefern, oder was?", fragte der ehemalige Offensivmann.

Basler: Das höre ich aus dem Umfeld des FC Bayern über Nagelsmann

In der Vorbereitung auf das wichtige Spiel am Dienstagabend (ab 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) seien alle gemeinsam gefordert. Aber Nagelsmann stehe am Ende nicht auf dem Platz, erinnerte die Bundesliga-Ikone. "Wenn der [Leon] Goretzka drei Meter am leeren Tor vorbeiköpft, kann der Nagelsmann doch nichts machen. Die, die spielen, müssen es in erster Linie richten!", zielte der 54-Jährige auf die Münchner Stars.

Nagelsmann sei ein "hervorragender" Coach, lobte Basler. "Das ist auch das, was ich immer aus dem Umfeld des Vereins und der Mannschaft höre. Ich sehe keinen besseren Trainer auf dem Markt." Deshalb steht für Basler fest: "Die Diskussion um Nagelsmann finde ich total schwachsinnig."

In der Causa Gnabry, der an einem freien Sonntag in einer Englischen Woche nach Paris reiste, um dort die Fashion Week zu besuchen, sich dort in mehreren Outfits ablichten ließ und hinterher von sämtlichen FCB-Verantwortlichen angezählt wurde, konnte sich Basler einen Kommentar nicht verkneifen. "Als Maler und Lackierer habe ich früher genauso ausgesehen wie Gnabry auf diesen Bildern", sagte er mit einem Lachen.

Was die Diskussion um den DFB-Kicker angehe, sei er "zwiegespalten". "In keinem Vertrag steht, wie ein Spieler seinen freien Tag zu gestalten hat." Entscheidend sei die Leistung auf dem Platz. Diese habe nicht gepasst. "Deshalb finde ich, dass man die Diskussion führen kann", so Basler.