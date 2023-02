Update vom BVB: So läuft der Bellingham-Poker

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Der BVB will um Jude Bellingham (l.) kämpfen

Sechs Spiele, sechs Siege: Sportlich schwebt Borussia Dortmund im Fußball-Jahr 2023 bislang auf Wolke sieben, die weiterhin ungeklärte Frage nach der Zukunft von Jude Bellingham dürfte den BVB-Bossen dennoch weiter Kopfzerbrechen bereiten. Sportdirektor Sebastian Kehl hat nun Einblick in den Stand der Planungen gegeben.

"Natürlich versuchen wir, Jude Bellingham so lange wie möglich bei Borussia Dortmund zu halten, weil er ein unglaublich wichtiger Spieler ist, der in dieser Saison noch einmal gezeigt hat, wie er sich mit diesem Verein identifiziert und die Mannschaft besser macht", stellte Kehl im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" klar, dass man den Fight um den Mittelfeld-Leader beim BVB noch nicht aufgegeben hat.

Einfach dürfte es allerdings nicht werden, den 19-Jährigen von einem Verbleib in Dortmund zu überzeugen.

Zwar endet Bellinghams Vertrag erst im Sommer 2025, der englische Nationalspieler hat sich mit seinen konstant überragenden Leistungen allerdings so sehr ins Schaufenster gestellt, dass die Offerten, die in Kürze auf dem Tisch der Schwarz-Gelben liegen dürften, einen Verkauf aus wirtschaftlicher Sicht wohl zum einzig vertretbaren Szenario werden lassen. Zumal Bellingham selbst den Eindruck erweckt, bereit für den nächsten Schritt zu sein.

BVB will um Leistungsträger kämpfen

Dass man den Leistungsträger im Zweifelsfall ziehen lassen muss, ist eine Situation, die den Dortmundern nur zu gut bekannt ist.

"Es entwickeln sich Dinge aufgrund Marktmechanismen. Von daher mache ich mir natürlich meine Gedanken und habe auch meine Wunschvorstellung. Ob die am Ende eintritt, kann ich nicht sagen", umreißt Kehl die aktuelle Situation. "Die Wunschvorstellung wäre aus Sicht von Borussia Dortmund, einen Spieler mit dieser Qualität so lange möglich bei diesem Klub zu behalten. Ich hätte auch gerne noch Erling Haaland oder Jadon Sancho bei Borussia Dortmund. Denn man möge sich ja nur mal vorstellen, wenn es uns gelungen wäre, alle drei Spieler in einer Mannschaft zu halten, welche Möglichkeiten sich dann ergeben würden."

Sancho mussten die Schwarz-Gelben 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United ziehen lassen, Haaland wechselte im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro zu Manchester City. Zum Vergleich: Als Ablöse für Bellingham kursieren Summen zwischen 100 und 150 Millionen Euro.

Dass Kehl dennoch nicht bereitwillig aufgibt, dürfte den Transfer-Poker noch einmal ankurbeln. "Wir werden immer alles versuchen, Spieler dieser Qualität beim BVB zu halten – weil wir ambitioniert sind, weil wir Titel gewinnen wollen. Dafür brauchen wir nicht nur gute, sondern auch überragende Spieler", gibt sich der Ex-Kapitän der Schwarz-Gelben kämpferisch.

Glaubt man den sport.de-Usern bleibt Kehl Kampf allerdings erfolglos. In einer Umfrage, an der sich über 50.000 User beteiligten, sind sich 63 Prozent sicher, dass Bellingham nach der laufenden Saison seine Koffer packt.