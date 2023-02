Medien: BVB will mit formstarkem Nationalspieler verlängern

IMAGO/CB

Julian Brandt (3.v.l.) soll beim BVB verlängern

Beim BVB zählt Julian Brandt zu den Gesichtern des Aufschwungs. Offenbar will der Verein die positive Entwicklung des Nationalspielers demnächst honorieren.

Seit seiner Ankunft bei Borussia Dortmund musste sich Julian Brandt eine Menge Kritik gefallen lassen. Doch mittlerweile ist der gereifte Kreativkopf aus der Startelf der Westfalen nicht mehr wegzudenken.

Mit dem BVB trifft der 26-Jährige am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf den FC Chelsea. Und während sich der Gegner in einer Krise befindet, ist Brandt in der Form seines Lebens.

"Jule hat sich in dieser Saison extrem entwickelt. Er ist einer unserer konstantesten Spieler", schwärmte Trainer Edin Terzic über das einstige Sorgenkind.

Sechs Tore und vier Vorlagen in 20 Ligaspielen sprechen für sich. Die Offensive war allerdings noch nie sein Problem - dem Künstler Brandt mangelte es aber häufig an der nötigen Leidenschaft und Einstellung.

BVB will mit Julian Brandt verlängern

Inzwischen ist der Allrounder jedoch "viel stabiler, robuster und präsenter", hat Sportdirektor Sebastian Kehl erkannt. Brandt spurtet auch mal in die eigene Hälfte zurück und grätscht an der Mittellinie.

"Es gab jetzt nicht den einen Tag, an dem ich aufgewacht bin und dachte: Jetzt habe ich einen Schritt nach vorne gemacht", stellte der Edeltechniker klar.

Es war vielmehr ein Prozess - und Brandt plötzlich Führungsspieler. Er übernimmt Verantwortung, auf und neben dem Platz. "Man merkt, dass er vorneweg gehen will", betonte Terzic.

Ein Umstand, den der Verein nach "Sport1"-Informationen mit einer Verlängerung des 2024 auslaufenden Arbeitspapiers honorieren will. Der BVB habe bereits "erste Signale" an Brandt gesendet, heißt es.

Mehr noch: Angeblich hat sich Klubboss Hans-Joachim Watzke "höchstpersönlich eingeschaltet", um dem 2019 für 25 Millionen Euro aus Leverkusen gekommenen Offensivmann die enorme Wertschätzung der Borussia mitzuteilen.

Wie der formstarke Nationalspieler seine Zukunft plant, ist indes nicht bekannt.