Nie wieder FC Bayern? Das sagt Sabitzer

IMAGO/James Heaton/News Images

Marcel Sabitzer ist vom FC Bayern ausgeliehen

Marcel Sabitzer ist bis zum Saisonende vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen. Der englische Rekordmeister kann sich offenbar eine feste Verpflichtung des Mittelfeldspielers vorstellen. Der Österreicher selbst hält sich noch bedeckt.

"Im Moment ist es eine Leihe, das ist alles, was ich sagen kann", wird Sabitzer von der "Daily Mail" zitiert: "Mir gefällt es hier. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mag die Mannschaft, ich mag den Verein, die Atmosphäre in Old Trafford. Wir werden sehen, was im Sommer passiert."

Sabitzer war am letzten Tag der Winter-Transferperiode vom FC Bayern zu Manchester United gewechselt. In München musste sich der 28-Jährige zumeist hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka anstellen. Dass der FC Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Konrad Laimer (RB Leipzig) stehen soll, macht seine Zukunftsperspektive zudem nicht besser.

Wie "ESPN" von nicht näher genannten Quellen erfahren haben will, arbeitet Manchester United bereits an einer festen Verpflichtung Sabitzers.

Bayern-Leihgabe Sabitzer: "Bis jetzt gefällt es mir"

"Es waren ein paar anstrengende Tage. Ich musste schnell reinkommen, aber ich genieße es. Bis jetzt gefällt es mir", schilderte der Spielmacher seine ersten Eindrücke aus Manchester: "Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen."

Bei United wurde Sabitzer ins kalte Wasser geworfen. "Ich bin bereit dafür und freue mich, dass ich spielen kann", zeigte sich der Neuzugang zuversichtlich.

Mit 46 Punkten rangiert Manchester United in der Premier League aktuell auf dem dritten Platz. Können Spitzenreiter Arsenal (51 Punkte, zwei Spiele weniger) und Manchester City (48 Punkte, ein Spiel weniger) noch überholt werden? "Es ist schwer, wir sind ein Stück hinter ihnen", sagte Sabitzer.

Derweil winkt den Red Devils im League Cup der erste Titelgewinn der Saison. Im Finale (26. Februar) wartet Newcastle United.