FC Bayern nimmt offenbar Abstand von Thuram-Verpflichtung

IMAGO/Revierfoto

Marcus Thuram wechselt wohl nicht von Gladbach zum FC Bayern

Marcus Thuram kann Borussia Mönchengladbach am Saisonende ablösefrei verlassen. Der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder als möglicher Abnehmer gehandelt. Doch offenbar haben die Münchner kein sonderlich großes Interesse mehr am Franzosen.

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, steht Marcus Thuram beim FC Bayern nicht hoch im Kurs. Stattdessen soll der deutsche Rekordmeister von einer Verpflichtung Harry Kanes träumen. Der 29-Jährige ist noch bis 2024 an Tottenham Hotspur gebunden.

Als weitere Alternative für den Angriff haben die Münchner offenbar Randal Kolo Mouani von Eintracht Frankfurt im Visier. Der 24-Jährige hat sich beim amtierenden Europa-League-Sieger prächtig entwickelt und steht längst bei internationalen Spitzenklubs auf dem Einkaufszettel.

Laut "Gazzetta dello Sport" befindet sich Thuram nach wie vor auf dem Radar des FC Bayern, habe aber "einige Positionen im Favoritenkreis eingebüßt".

Der Vertrag des Franzosen in Gladbach läuft am Saisonende aus. Dem Medienbericht zufolge beschäftigen sich Inter Mailand sowie der AC Mailand mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen. Atlético Madrid wurde ebenfalls schon mit Thuram in Verbindung gebracht.

Gladbach ohne Chance auf Verbleib von Thuram?

Gladbach hat den Torjäger zwar noch nicht aufgegeben, laut "Sport Bild" ist die Trennung aber bereits beschlossene Sache. Die Fohlen hätten keine Chance mehr, Thuram doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Der neunfache französische Nationalspieler war 2019 für rund neun Millionen Euro aus Guingamp an den Niederrhein gewechselt. In Gladbach ist Thuram seither fester Bestandteil der Startelf, traf auch in der laufenden Saison bereits zehn Mal.

Im kommenden Sommer muss die Borussia ihren Leistungsträger aber aller Voraussicht nach ohne Ablöse an die Konkurrenz ziehen lassen.