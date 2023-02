Nagelsmanns riskanter Schachzug vor dem PSG-Kracher

IMAGO/Philippe Ruiz

Julian Nagelsmann gasteirt mit dem FC Bayern bei Paris Saint-Germain

Mangelnde Geradlinigkeit vor dem gegnerischen Tor, ein über weite Strecken "sehr, sehr statischer" Auftritt, "unangemessenes Freilaufverhalten", ein "ganz schwacher" Beginn der zweiten Halbzeit und nur in den ersten sechs sowie den letzten 20 Minuten ein "gutes Spiel": Worte, die ein Debakel erahnen lassen, mit denen Trainer Julian Nagelsmann allerdings nicht weniger als einen 3:0-Sieg seines FC Bayern gegen den VfL Bochum bewertete. Ein kluger Schachzug?

Dass Julian Nagelsmann in seiner rund 67-sekündigen Analyse des 3:0-Erfolgs gegen den VfL Bochum vermeintlich hart mit den Stars des FC Bayern ins Gericht ging, erzeugte wenig überraschend reihenweise Schlagzeilen. Ex-Nationalspieler und TV-Experte Dietmar Hamann sprach bei "Sky" sogar von einem "Hilferuf", was wiederum bei Nagelsmann wenig Anklang fand.

"Ich habe nicht draufgehauen, es war auch kein Hilferuf, wie ich es warum auch immer gelesen habe", bezog der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain Stellung. Generell sei er jemand, der dafür offen ist, "das Spiel so zu schildern, wie ich es gesehen habe. Was man aus der Medienlandschaft dafür zurückbekommt, ist nicht immer Dankbarkeit", so Nagelsmann weiter. Außerdem habe seine Kritik ihn selbst mit einbezogen.

"Daher habe ich auch vom Wir gesprochen. Ich habe den Anspruch, dass ich bei einem Sieg meinen Teil davon abbekomme, daher weiß ich auch, dass ich an Niederlagen eine Mitschuld trage", so der Übungsleiter.

Und tatsächlich: Die leicht stoffelige Art, mit der Nagelsmann seine Analyse, den Blick eher unfokussiert, in die Mikros brabbelt, hat wenig mit einer Abrechnung gemein.

Vielmehr scheint Nagelsmann noch im "Taktik-Tunnel" zu stecken: Das schonungslose Aufdecken der Schwächen - selbst nach Siegen - ist eines der Erfolgsgeheimnisse des Coaches, der mit 35 Jahren bereits in seinem zweiten Jahr an der Seitenlinie des FC Bayern steht.

Zu unterstellen, dass sich Nagelsmann nicht darüber im Klaren war, dass sich die Medien nur allzu gerne auf seine Aussagen stürzen würden, ist jedoch schlichtweg naiv.

Denn so scheinbar beiläufig Nagelsmann seine Kritik auch äußerte, so bewusst öffentlich war der Rahmen. Und natürlich schließt "Wir" das Trainerteam mit ein, doch dass Nagelsmann vordergründig das Geschehen auf dem Rasen abwatscht, lässt sich nicht von der Hand weisen. Ein Lächeln dürften die Aussagen seinen Schützlingen zudem nicht ins jeweilige Gesicht gezaubert haben.

Klar ist: Nagelsmann hat mit seinen Worten Emotionen geweckt. Offen ist derweil, wie die Reaktion ausfallen wird.

Kehrt beim FC Bayern wieder eine Wagenburgmentalität ein?

Nicht auszuschließen, dass die mediale Ausschlachtung der Analyse sowie Nagelsmanns folgende Verharmlosung die einst berüchtigte Wagenburgmentalität in München wieder aufleben lassen. Frei nach dem Motto: Jetzt erst recht!

Sollte der FC Bayern in Paris allerdings keine überzeugende Leistung abliefern, hat sich Nagelsmann in eine unangenehme Situation manövriert. Warum brachte Nagelsmanns Kritik nicht die erhoffte Reaktion? Erreicht der Coach das Team überhaupt? Wie deutlich muss der Trainer noch werden? Diese Fragen dürften im Fall der Fälle nur schwer von der Säbener Straße fernzuhalten sein.

Zündstoff bietet in diesem Zusammenhang eine Formulierung, die Nagelsmann am Montag wählte: Er spreche Missstände auch an, da er "viel Potenzial" im Team sehe. "Wenn ich mich irgendwann nicht mehr aufrege, dann habe ich resigniert", stellte Nagelsmann deutlich heraus. Anders ausgedrückt: Schweigen ist im Misserfolgsfall keine Option.

"Wichtiges Spiel für den FC Bayern und ein wichtiges Spiel für mich persönlich"

Dass Nagelsmann ausgerechnet im Vorfeld des wichtigen Königsklassen-Duells gegen PSG alle Register zieht, wundert freilich nicht. "Natürlich ist es ein wichtiges Spiel für den FC Bayern und auch ein wichtiges Spiel für mich persönlich. Natürlich wird eine Saison anders bewertet, wenn du in der Champions League weit kommst, als wenn du sehr früh ausscheidest", erklärte er auf Nachfrage. Ein Kommentar, der belegt, dass der Druck nach dem frühen Aus in der Vorsaison kein geringer ist.

Ob sich Nagelsmanns Kritik letztlich als Bumerang oder genialer Schachzug erweist, wird sich erst zeigen, wenn am Abend der Schlusspfiff im Parc des Princes ertönt ist.

Marc Affeldt