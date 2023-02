Bericht: Eintracht Frankfurt trifft Zalazar-Entscheidung

IMAGO/UWE KRAFT

Rodrigo Zalazar könnte vom FC Schalke 04 zu Eintracht Frankfurt zurückkehren

Nach einer langen Verletzungspause soll Rodrigo Zalazar den FC Schalke 04 noch zum Klassenerhalt führen. Ob er auch in der kommenden Saison das Knappen-Trikot trägt, ist derweil noch offen. Sein Ex-Klub Eintracht Frankfurt verfügt im Sommer über eine Rückkaufoption. Nun haben die Hessen offenbar eine Entscheidung getroffen, ob sie diese nach der Spielzeit ziehen wollen.

Verletzungsbedingt kam Rodrigo Zalazar auf gerade einmal zehn Einsätze in der Bundesliga. Ein Mittelfußbruch warf den 23-Jährigen seit Oktober zurück. Erst beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln Ende Januar konnte der Uruguayer sein Comeback für den FC Schalke 04 feiern.

Nun soll der Kreativspieler die Knappen mit seiner Spielfreude doch noch zum Klassenerhalt führen. Ein Verbleib Zalazars über die laufende Saison hinaus ist wohl auch von der Ligazugehörigkeit der Königsblauen abhängig. Doch auch im Falle des Ligaverbleibs könnten die Schalker ihren Spielmacher günstig abgeben müssen.

FC Schalke 04: Holt Eintracht Frankfurt Zalazar zurück?

Denn Zalazars Ex-Klub Eintracht Frankfurt verfügt über eine Option, den Offensiv-Akteur für eine Gebühr in Höhe von etwa vier Millionen Euro zurück zu holen. Diese hatten sich die Hessen in den Vertrag, der den festen Wechsel des Mittelfeldspielers im Sommer 2022 regelte, einbauen lassen.

Doch zu einer Rückkehr von Zalazar in die Mainmetropole soll es laut "Ruhr Nachrichten" nicht kommen. Die Tageszeitung berichtet, dass die Eintracht derzeit keinerlei Interesse an einer Ziehung der Vertragsoption zeigt. Demnach könnte der Ex-Profi des FC St. Pauli weiterhin für den FC Schalke spielen, zumal der Spieler selbst in der Vergangenheit betonte, dass er eine Rückkehr nach Frankfurt für ihn nicht der Optimalfall wäre.

"Es gibt diese Möglichkeit, aber ich möchte so lange hierbleiben, wie ich kann. Mein Kopf ist auf Schalke – und mein Herz ist es auch", sagte Zalazar bereits im Juli gegenüber der "Sport Bild". Dieser Wunsch könnte ihm nun erfüllt werden.